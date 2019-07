Perché i migranti ci aiutino a casa nostra

huffingtonpost

(Di lunedì 15 luglio 2019) Vorrei partire da una constatazione di fondo. Su base planetaria, povertà irrimediabile -causata, tra l’altro, da una globalizzazione non regolata e dalla crescita delle disuguaglianze-, cambiamenti climatici, carestie, fame e guerre spingono milioni di persone in un movimento migratorio epocale che non si fermerà.Questi movimenti non saranno arrestati dalla paura dell’invasione, che fa adottare misure tanto draconiane quanto inefficaci, né da quella dei rischi immensi che chi migra deve affrontare. Né saranno fermati da un generico “aiutarli aloro”.Né, ancora, potrebbero essere contenuti da blocchi navali o da fantomatici muri - men che mai da quelli che non si possono costruire entro i confini dell’Unione Europea. Questo rende obbligatorio affrontare razionalmente l’argomento in termini più ...

