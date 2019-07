Le immagini del missile aria aria sequestrato ai neonazisti a Torino

Marco Carta - spuntano nuove immagini. Furto della maglietta - lo inchiodano? : Spunterebbero finalmente fuori i filmati della videosorveglianza della Rinascente che vedrebbero il cantante Marco Carta impegnato nel Furto di una dozzina di magliette. Secondo quanto riportato da Il Giornale e L'Unione Sarda il pm Nicola Rossato avrebbe deciso di acquisire tali immagini come prova

Ecco le immagini in 3D del cervello più dettagliate di sempre : (foto: Massachusetts General Hospital) È durata ben 100 ore, la risonanza magnetica che ci ha appena regalato le immagini 3D più dettagliate di sempre di un cervello umano. A raccontarlo è stato un team di ricercatori guidato dal neuroscienziato Brian L. Edlow del Massachusetts General Hospital che, diffondendo oggi il loro set di dati, hanno offerto al mondo intero una visione senza precedenti della anatomia in 3D del cervello umano, svelando ...

Aldo Grasso : le immagini del Tour sono studiate per pubblicizzare la Francia : Investimenti istituzionali Aldo Grasso sul Corriere della Sera analizza un particolare interessante del Tour De France: come viene raccontato attraverso le immagini televisive considerando che il ciclismo è uno degli sport più difficili da tradurre in linguaggio televisivo dal momento che solo al traguardo si possono usare le telecamere fisse. C’è chi sostiene che la Francia, vista dal Tour, sia più bella dell’Italia, e nessuno nega ...

Wimbledon – L’assaggio dell’erba e il bacio al trofeo : le immagini più belle della vittoria di Djokovic [GALLERY e VIDEO] : Novak Djokovic batte Roger Federer nella finale di Wimbledon: il campione serbo festeggia alla solita maniera, mangiando dei ciuffi d’erba e d’ando un bel bacio allo scintillante trofeo Novak Djokovic finisce nuovamente a mangiare l’erba del campo centrale. Il tennista di Belgrado si conferma campione di Wimbledon, bissando la vittoria del 2018, battendo Roger Federer in finale al quinto set dopo 4 ore e 57 minuti di ...

Parigi - scontri tra polizia e gilet gialli : tensione tra gli agenti e uno dei leader della protesta. Le immagini : Più di 150 le persone fermate dopo gli scontri tra gilet gialli e forze dell’ordine durante e alla fine della parata del 14 luglio, a Parigi. tensione, in strada e sugli Champs-Elysées, quando la polizia ha circondato l’ex portavoce dei gilet jaunes, Éric Drouet. I manifestanti hanno eretto barricate con le transenne e dato fuoco ai cestini della spazzatura prima di essere dispersi con i lacrimogeni. Video Twitter/Pierre ...

Ragusa - ragazzini travolti dal Suv : l’auto piomba sulla stradina e poi sbanda. Le immagini dell’incidente : L’auto che arriva nella stradina a velocità eccessiva, poi sbanda e finisce contro un edificio. Sono le immagini, di una telecamera di videosorveglianza, che hanno catturato l’incidente avvenuto a Vittoria, in provincia di Ragusa, e che è costato la vita a due cugini di 12 e 11 anni. L’autista, Rosario Greco, 37 anni, risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato per omicidio stradale. Puglia, 3 ...

Maltempo - le incredibili immagini del tornado di Milano Marittima che raggiunge la spiaggia : spaventoso turbinio di oggetti [FOTO e VIDEO] : Sono tristemente note le condizioni disastrose in cui versava Milano Marittima, nel comune di Cervia, in provincia di Ravenna, dopo il devastante tornado di pochi giorni fa. Ovunque era un caos di alberi abbattuti, auto e finestre distrutte, spiagge spazzate via dai forti venti e riempite solo da cumuli di detriti, sdraio, sedie e ombrelloni finiti in acqua che ingombravano buona parte della costa, semafori, illuminazione pubblica e cestini ...

Dettagli sulla vicenda delle api del Monte Athos : perché le immagini sacre restano intatte : Sta girando nuovamente oggi 12 luglio una serie di immagini riguardanti le famosi api del Monte Athos in Grecia, al punto da alimentare ancora una volta una bufala con connotazioni religiosi. In parte come abbiamo riscontrato pochi giorni fa a proposito di Sea Watch 3, come potrete notare dal nostro articolo. Cerchiamo di capire bene questa storia, considerando il fatto che l'immagine ad inizio articolo sta girando moltissimo sui social e ...

Palombari del Comsubin fanno esplodere 20 ordigni nelle acque della Sicilia per mettere il mare in sicurezza : immagini spettacolari [FOTO e VIDEO] : I Palombari del Gruppo Operativo Subacquei (GOS) del Comando Subacquei ed Incursori della Marina Militare (Comsubin), distaccati presso il Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Antimezzi Insidiosi) di Augusta, hanno concluso oggi una delicata operazione subacquea nelle acque di Altavilla Milicia (PA) attraverso la quale sono stati neutralizzati 20 pericolosi ordigni esplosivi. L’intervento d’urgenza del Nucleo SDAI è stato richiesto dalla Prefettura ...

Incendio alla Plaia di Catania - devastato il cuore della città etnea : tutte le immagini del disastro e gli aggiornamenti [FOTO e VIDEO] : L’aria è decisamente rinfrescata a Catania: stamattina abbiamo +28°C dopo i terribili +42°C di ieri pomeriggio, e alla Plaia si contano i danni dell’Incendio che ha distrutto alcuni stabilimenti balneari e decine di auto e spinto i bagnanti a fuggire in mare per la paura. E’ il giorno dei primi bilanci con alberi e palme bruciate ma anche sdraio, ombrelloni e cabine in legno distrutti dal fuoco. Il boschetto della Plaia è ...

Brindisi - la forza del vento trascina un traghetto in partenza per la Grecia. Le immagini sono impressionanti : Il maltempo che ieri ha colpito molte zone del centro Italia ha provocato molti danni anche in Puglia. Un violento temporale accompagnato da forti venti si è abbattuto sulla città di Taranto dopo le 19, ma anche in provincia e in particolare sulle zone costiere, determinando il capovolgimento di decine di cassonetti e la caduta di diversi rami e alberi, perfino la caduta della copertura di un gazebo da un terrazzo. Temporale anche su Brindisi, ...

Grecia - le immagini del tornado che ha causato sei morti : il vento porta via tavoli e sedie di un ristorante : Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Il tornado sarebbe durato circa venti minuti, secondo testimoni intervistati dalla televisione pubblica greca Ert. Un albero cadendo ha ucciso un russo e suo figlio di due anni in un albergo della località balneare di Cassandra, a 70 km da ...

Weather Now fornisce le previsioni meteo con immagini in tempo reale della Terra : Weather Now è un'applicazione che fornisce le previsioni meteo con un'elegante schermata iniziale in 3D che mostra le immagini in tempo reale di alta qualità della Terra, dell'atmosfera, delle stelle e del sole. L'app fornisce un grafico con le previsioni di 15 giorni con condizioni meteorologiche giornaliere dettagliate, grafici di temperatura giornalieri e notturni indipendenti e previsioni orarie per 48 ore con informazioni dettagliate ...

Microsoft vuole trasformare gli smartphone in Nintendo Switch : ecco le immagini del brevetto : Lo scorso ottobre è emerso un prototipo di controller di Microsoft che ricorda i Joy-Con di Nintendo Switch e ora il gigante di Redmond ne ha brevettato il design. In pratica questo controller è separabile in due unità distinte che possono agganciarsi ai bordi di smartphone e tablet e sembra orientato al concetto di "Gioco per tutti" e a xCloud, il servizio di gioco in streaming di Microsoft. L'articolo Microsoft vuole trasformare gli ...