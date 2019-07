caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2019) Idadeve averci preso gusto con i cambi. La dama del trono over, protagonista assoluta delle ultime puntate, dopo aver dato il benservito a Riccardo Guarnieri si gode l’estate e aggiorna quotidianamente i suoi follower in attesa di tornare in studio a settembre, con la nuova stagione di. Sempre a patto che in questi mesi non trovi l’anima gemella, certo. Ida è da sempre amatissima dal pubblico di Maria De Filippi. La storia d’amore con il cavaliere di Taranto, conosciuto al trono over e con cui aveva anche partecipato a Temptation Island Vip, è durata meno di un anno ma ha lasciato grandi cicatrici. Tra liti, tira e molla e diverse vedute, si è conclusa ufficialmente a maggio scorso, quando la, richiamata in studio da Guarnieri, ha deciso di non dare al loro rapporto l’ennesima chance e di prendere ognuno la propria strada. (Continua dopo la foto) È ...

Noovyis : (Ida Platano di Uomini e Donne, look ‘stravolto’. Altro che treccine: così è davvero irriconoscibile) Playhitmusic… - notizieit : Ida Platano, il nuovo #look mostrato sulle #Instagram Stories - infoitcultura : Uomini e Donne/ Ida Platano torna a settembre? Parla Gianni Sperti (Trono Over) -