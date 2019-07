Grazie a Dreams un giocatore ricrea le animazioni di Super Mario 64

eurogamer

(Di lunedì 15 luglio 2019) A volte i contenuti creati dagli utenti sono oggetto di critiche, poiché raramente si ottengono risultati altamente professionali. È una critica che in alcuni casi potrebbe risultare giusta: i creatori che lavorano in suite come LittleBigPlanet sono spesso in grado di realizzare incredibili risultati artistici, ma è raro che i dilettanti riescano ad ottenere lo stesso risultato. Ebbene, questo è ciò che rende ancora più impressionante questa creazione ispirata a64 realizzata condi Media Molecule.Focalizzandosi sui controlli,si muove fluidamente intorno all'ambiente, le suesembrano quasi identiche alla sua controparte su Nintendo 64. Praticamente tutte le sue mosse sono inalterate, e forse vale la pena ribadire che questa è una creazione fatta semplicemente con un DualShock 4 da un utente PlayStation Network chiamato PieceofCraft.È improbabile che ...

Eurogamer_it : #SuperMario64 torna in vita grazie a #Dreams. - Ferula18 : @Marco_dreams Grazie Marco, altrettanto a te ???? - FScalmati : @ale_quarta @Marco_dreams Grazie -