ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2019) Chi non ha desiderato almeno una volta nella vita di essere al volante di una Rossa di Formula Uno? Desiderio che, seppur virtualmente, ora potrà essere realizzato grazie al “Simulatori”, il campionato italiano di simulatori aperto a tutti gli appassionati diche si svolgerà dal 15 luglio al 22 settembre. Acquistando un biglietto “Time Trial”, glisti potranno sfidarsi nei Simulation Center di Roma (Via Tomacelli 147) e Milano (via Berchet 2), affrontando le insidie della pista del Mugello a bordo di una monoposto dalla tecnologia avanzata dentro un cockpit GT che trasmette sensazioni di guida estreme e realistiche. I migliori seidelle qualifiche, saranno invitati alle Finali Mondiali, per assistere alle gare delChallenge in programma sempre al Mugello nel weekend dal 24 al 27 ottobre e potranno partecipare da protagonisti ...

Cascavel47 : Ferrari, un torneo virtuale per aspiranti piloti - ANSA_Motori : #ANSAmotori | Al via il 'Ferrari Torneo Simulatori'. Dal 15/7 al 22/9 nei Ferrari Store di Milano e Roma… - TutteLeNotizie : Ferrari, un torneo virtuale per aspiranti piloti -