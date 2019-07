Euro 2020 | richieste boom per i biglietti | cresce sempre di più l’attesa

calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2019) Manca ancora un pò di tempo perma l’attesa è già altissima. La Uefa ha infatti ricevuto 19,3 milioni didiper la prima finestra di vendita per i prossimipei, superato il record di 11 milioni stabilito per la competizione in Francia. Sono state elevatissime leper la finale, circa 1,9 milioni per l’evento che si svolgerà allo stadio di Wembley il 12 luglio, più di 540.000 domande sono state ricevute per la partita inaugurale che si terrà presso lo stadio Olimpico di Roma il 12 giugno, dopo le semifinali e la finale, il livello più alto di richiesta diè stato per le partite della fase a gironi a Monaco di Baviera e ad Amsterdam, ogni tifoso di media ha richiesto 14, sono pervenute domande da 213 paesi, la più alta richiesta è stata da San Pietroburgo.L'articoloper i ...

Euro 2020 da record con 19,3 milioni di richieste biglietti