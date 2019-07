Cuginetti travolti dal Suv | morto anche Simone | l' annuncio durante i funerali di Alessio

Blastingnews

(Di lunedì 15 luglio 2019) Un doppio choc per la città di Vittoria, una giornata di lacrime e disperazione. Ieri, mentre nel comune del ragusano erano in corso idiD'Antonio,12 anni, investito e ucciso da Rosario Greco, 37 anni, pregiudicato che era alla guida di un Suv sotto l'effetto di alcol e droga, è arrivatala notizia della morte del cuginettodi 11 anni. Giovedì sera sono statidalla Jeep Renegade di Greco, sopraggiunto a folle velocità in via IV Aprile, la stretta via del centro storico di Vittoria dove i bambini abitavano e, in cerca di refrigerio per il gran caldo, stavano giocando sulla porta di casa con i cellulari.è èsul colpo per un'inarrestabile emorragia a seguito del distacco violento di una gamba. Asi è fermato il cuore dopo tre giorni di agonia. Salgono a tre i bambini siciliani morti in poche ore per la cattiva condotta di ...

