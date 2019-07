Trump-Iran | la scomoda verità di Sir Darroch

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) Cancellare Obama, e quello che ha rappresentato uno dei punti più significativi della sua presidenza in politica estera: l’accordo sul nucleare con l’. Parola di un Sir. L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Kim, ha affermato che il presidente americano Donaldha voluto abbandonare l’accordo sul nucleare con l’“solo per fare un dispetto” a Barack Obama, dunque per “motivi personali”, in quello che ha definito “un atto di vandalismo diplomatico”..In questa seconda serie di cablogrammi riservati venuti in possesso del The Mail on Sunday, viene alla luce che nel maggio del 2018, l’allora capo del Foreign Office, Boris Johnson, era andato a Washington per cercare di convincerea non abbandonare l’accordo sul nucleare. Al rientro di Johnson a Londra, in commento a ...

Agenzia_Ansa : L'ex ambasciatore britannico in Usa: Trump lasciò l'accordo sul nucleare con l'Iran solo per fare dispetto a Obama ' - MediasetTgcom24 : Iran, ex ambasciatore britannico: 'Trump fece un dispetto a Obama' #Usa - SkyTG24 : #Trump avrebbe lasciato accordo su #nucleare “per fare dispetto” a #Obama -