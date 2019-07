Ragusa | travolge bimbi col Suv Morto anche il secondo cuginetto

Ragusa - guida sotto effetto di birra e coca - travolge due bimbi : Alessio muore a 12 anni : "Avevo bevuto birra e sniffato cocaina". Il 37enne Rosario Greco, pregiudicato e figlio di un affiliato ai clan mafiosi locali, arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test, ha voluto 'anticipare' agli agenti i risultati delle analisi cui è stato sottoposto. Ha confessato che era in condizioni proibitive per mettersi alla guida. Eppure l'ha fatto lo scorso giovedì sera prima delle 21:00 quando a bordo di un Suv, ...

