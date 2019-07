Hater contro Riccardo Scamarcio | Pezzo di m

Chiara Nasti contro gli Hater di sua sorella Angela : "Non abbiamo bisogno di essere mantenute" - : Jacopo D'Antuono Chiara Nasti difende a spada tratta sua sorella Angela dalle critiche degli hater: "Tranquilli, ci possiamo mantenere da sole" Angela Nasti sta vivendo un magico momento dal punto di vista sentimentale. Nella sua vita sarebbe entrato il calciatore della Nazionale italiana Under 21 e del Torino, Kevin Bonifazi. Un'indiscrezione rilanciata dalla rivista Novella 2000, basata su alcuni indizi raccolti in questi ...

Elena Santarelli contro un Hater che la offende : Gli attacchi degli hater per Elena Santarelli, non sono una novità ma stavolta l’offesa è stata troppo pesante e lei ha deciso di reagire. Quando una follower le ha scritto: “Sempre a metterti in mostra… Ti conviene goderti certi momenti… perché certe cose potrebbero ritornare” riferendosi alla malattia del figlio Giacomo, la showgirl è montata su tutte le furie: “Mio figlio si rende conto di quanto è bello ...

Elena Santarelli contro l'Hater che offende il figlio : "Jack è bello e sano - felice di non essere come te" : Cuore di mamma non si turba, a maggior ragione se a farlo è un utente su un social network. Nuovamente vittima dell'hating online è Elena Santarelli, che non ha scelto la strada dell'indifferenza davanti all'ennesimo commento offensivo su Instagram e ha risposto su Instagram ad una sua seguace che, sotto a un video caricato sulla piattaforma in cui si riprende mentre fa sport, le ha scritto: Sempre a metterti in mostra. Goditi questi momenti ...

Alessia Marcuzzi contro gli Haters che le danno della photoshoppata : "brutti invidiosi" : Tutto le si può dire, ad Alessia Marcuzzi, tranne che non abbia autoironia. Eppure i soliti haters hanno scosso la conduttrice Mediaset, causa alcuni scatti in bikini in cui il suo impeccabile corpo ha travolto i follower Instagram.Tra i tanti applausi, infatti, c'è stato anche chi ha gridato a 'photoshop', scatenando la reazione di Alessia. La Marcuzzi ha successivamente pubblicato due immagini visibilmente ritoccate, replicando con il sorriso ...

Uomini e Donne - Andrea Zelletta contro gli Haters : "Le parole fanno male" : Andrea Zelletta, nelle scorse ore, sul proprio account Instagram, ha risposto alle tante critiche dei followers, sulla gestione della relazione con la sua scelta, Natalia Paragoni. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' ha voluto mettere un freno all'"odio" dei detrattori, pubblicando un messaggio assai eloquente: Io accetto sia critiche che insulti, ma devono avere un senso logico, le parole fanno male. Ricordatevelo. Anche dette da persone ...

Andrea Zelletta si scaglia contro gli Hater : Andrea Zelletta continua a subire attacchi dagli hater e questa volta ha deciso di rispondere a tono a chi lo critica. Spesso e volentieri molti personaggi del mondo dello spettacolo vengono presi di mira sui social dai classici leoni da tastiera. A quanto pare anche Andrea Zelletta di Uomini e Donne è stato attaccato molto duramente da questi hater. E dopo tante critiche e insulti arrivati nei suoi confronti e di quelli della sua ...

Demi Lovato pungente contro Hater : Grazie ma non credo che mi metterò a dieta : La cantante 27enne Demi Lovato, che da anni combatte contro problemi di droga e di origine alimentare, ha lasciato di stucco rispondendo ironicamente al post offensivo di un hater. La cantante Demi Lovato ha dato una bella lezione ad un hater che l’ha offesa riguardo al suo aspetto fisico su Instagram. L’account in questione aveva postato una foto della 27enne di origini messicane mentre saliva in macchina dopo quella che sembrava ...

Chiara Ferragni provata - sfogo contro gli Haters : “Triste spettacolo” : Chiara Ferragni attaccata dagli haters: le critiche portano la moglie di Fedez a dare vita a un triste sfogo Triste sfogo quello che Chiara Ferragni fa in queste ultime ore. La moglie di Fedez si ritrova a dover combattere contro gli haters e condivide un lungo messaggio per sfogarsi. Scendendo nel dettaglio, sulle sue Stories […] L'articolo Chiara Ferragni provata, sfogo contro gli haters: “Triste spettacolo” proviene da ...

Michele Serra contro il crocifisso al Tg2 risponde agli Haters : 'Satanista tua sorella' : Da pochi giorni è scoppiata la polemica, ancora una volta. Già l'anno scorso, dopo essere apparso durante un'edizione del Tg1, il crocifisso al collo della giornalista Marina Nalesso aveva fatto sì che nascessero diverse critiche che poi si erano placate. La diretta interessata si era difesa: "Qualcuno mi ha espresso solidarietà, alcuni si sono avvicinati, però devo dire che c'è stato molto silenzio. Probabilmente molte persone non condividono, ...

Grande Fratello 16 - Hater contro Daniele Dal Moro : "Stai con Martina Nasoni per i soldi" : Nemmeno il tempo di far calare il sipario su questa sedicesima edizione del Grande Fratello versione nip che i primi hater si sono scatenati contro alcuni dei protagonisti della casa più spiata della televisione italiana. Stiamo parlando di Daniele Dal Moro, che nel reality ha avuto una storia con la vincitrice, Martina Nasoni.Su Instagram una donna ha scritto: “Sei montato perché sei figlio di un politico (suo padre è Gian Pietro Dal Moro ...

I tuoi figli hanno bisogno di un dietologo! La moglie di Bonolis contro l'Hater : Sonia Bruganelli, solita alle critiche degli hater, ha scelto di non stare in silenzio davanti al commento di chi ha offeso i suoi figli accusandoli di essere obesi. Le critiche, sui social e non, la toccano molto poco, ma quando Sonia Bruganelli legge i commenti di hater che offendono i suoi figli, non ci sta e risponde per le rime mettendo a tacere tutti. È successo nelle ultime ore, quando uno dei tanti hater della moglie ...

Grazie alla vostra cattiveria ho scoperto quanto sono forte! Marco Carta contro gli Hater : Il cantante sceglie l'ironia per ringraziare le migliaia di hater che dal giorno del suo arresto lo hanno preso di mira con battute, allusioni, fotomontaggi, dimostrandogli solo una cosa: che lui è più forte del loro inutile sarcasmo. Marco Carta a settembre dovrà subire un processo per furto aggravato. Dopo tante ipotesi e illazioni, solo allora si scoprirà la verità su come siano andati davvero i fatti quel pomeriggio in ...

Clarissa Marchese - bufera per commento contro gli Haters : chiede scusa : Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters, l’ex tronista chiede scusa Lo scorso 30 maggio Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono convolati a nozze. Il loro matrimonio però, nonostante abbia apportato molta felicità per la coppia, ha anche prodotto non poche critiche e polemiche. Tra i tanti commenti che possiamo leggere sui social ci […] L'articolo Clarissa Marchese, bufera per commento contro gli haters: chiede ...

Nasce OPERA2030 - la piattaforma contro Haters e fake news e al sostegno dell’attivismo civico : Nasce a Roma OPERA2030, l'iniziativa promossa dalla Fondazione UniVerde con l'obiettivo di combattere haters e fake news e sostenere l'attivismo civico, con la collaborazione anche di Fanpage.it: "Promuoviamo e valorizziamo quelle migliaia di buone azioni dal basso, indispensabili per realizzare i 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo Sviluppo Sostenibile".Continua a leggere