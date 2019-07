Federer e Djokovic | come minotauri acquattati nel tabellone

huffingtonpost

(Di domenica 14 luglio 2019) “nel. Pronti a sbranare i giovani eroi che provano a scalfire il loro dominio”. Per parlare della finale di Wimbledon 2019, dell’ennesimo, dell’ennesima (semifinale)-Nadal, sceglie un’immagine azzeccata Matteo Codignola, traduttore, editor e autore Adelphi, con “Vite brevi di tennisti eminenti”, gioiello per psicopatici appassionati del gioco “impossibile da raccontare” e quindi... iper-raccontato.Inevitabile parlare di Wimbledon. E di Wimbledon ce n’è molto nel tuo libro, mi sono divertito a fare una ricerca, l’hai citato ben 66 volte. È praticamente in ogni capitolo.Beh (ride) era un po’ inevitabile. Non è solo per mio feticismo. Poi, lo è anche adesso, ma specialmente in quegli anni il tennis ruotava intorno a Wimbledon. Gli ...

SkySport : ? #UltimOra #Wimbledon ?? Roger #Federer in finale ? Battuto #Nadal 7-6, 1-6, 6-3, 6-4 ?? Lo svizzero domenica affron… - Eurosport_IT : FEDERER IN FINALE A WIMBLEDON! Nel #FEDAL40 la gloria è di @rogerfederer, che supera @RafaelNadal in quattro set (… - WeAreTennisITA : #Federer raggiunge la sua 12ª finale a Wimbledon battendo #Nadal in un match straordinario: 7-6 1-6 6-3 6-4. Come n… -