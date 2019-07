Durante i funerali del piccolo Antonio a Vittoria | muore il cuginetto Simone 

agi

(Di domenica 14 luglio 2019) Mentre asi stanno celebrando idelAlessio, da Messina arriva la notizia che aggiunge strazio allo strazio. Simone, dopo avere lottato come un leone, non ce l'ha fatta. È deceduto dopo tre giorni di agonia al reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Messina. Il bambino, a cui erano state amputate le gambe dal suv che ha ucciso il cugino, era stato trasferito in elisoccorso alle 3 del mattino del 12 luglio a Messina dopo che il personale sanitario dell'Ospedale diera intervenuto per cinque ore nel tentativo di stabilizzare la situazione già drammatica in cui versava. "Mi sono tenuto costantemente in contatto per sapere delle condizioni delSimone. Poco fa purtroppo la professoressa Gitto, primario del reparto di terapia intensiva pediatrica mi ha dato la terribile notizia: Simone non ce l'ha fatta. Siamo ...

