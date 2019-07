Via a concorsi nella Sanità per 2 200 professionisti

ilfogliettone

(Di sabato 13 luglio 2019) Si sbloccano isiciliana. Due 'concorsoni' per riportare in Sicilia circa 1600, tra infermieri e operatori socio sanitari. E' la manovra di mobilita', regionale e interregionale, programmata dal governo retto da Nello Musumeci e messa in atto dalle Asp di Palermo e Catania, rispettivamente per i Bacini occidentale e orientale della Sicilia, che proprio ieri hanno emanato le delibere avviando cosi' le procedure. I bandi delle Asp di Palermo e Catania saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale della Regione, cosi' come prevede la normativa, successivamente su quella nazionale.Si avra' tempo fino al trentesimo giorno dalla pubblicazione per presentare le domande di partecipazione. Se i posti messi a bando non saranno coperti attraverso i percorsi di mobilita', in automatico si procedera' a un concorso per titoli ed esami che consentira' l'ingresso ...

