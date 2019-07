Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio riconoscimenti per Carola Racket della città di Parigi le consegnerà una medaglia e donerà €100000 SOS Mediterranee mentre la sinistra del Parlamento Europeo propone di invitare la comandante della Sea Watch nell’aula di Strasburgo non hanno di meglio da fare dice il Ministro dell’Interno Salvini al largo della Tunisia operato ...

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi Pinna studio savoini non era invitato al dal Ministero dell’Interno n a Mosca nel ottobre del 2018 nella Villa Madama nel incontro bilaterale con queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi e con riferimento alla visita Mosca aggiunge che ne so cosa ci facesse ...

Scuola - sostegno Ultime Notizie : Miur - ecco il nuovo assurdo paradosso in arrivo a settembre : Il prossimo 1° settembre entrerà in vigore il decreto legislativo N. 66/2017 con le modifiche introdotte dall’attuale Governo. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, continua a snocciolare i numeri riguardanti il sostegno parlando della specializzazione di 40mila docenti in tre anni. In pratica, però, il primo ciclo di selezioni ha portato risultati fallimentari, sia dal punto di vista organizzativo che numerico. Vi sono più di ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : choc per la morte di Alessio a Vittoria - 13 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. choc per la morte del piccolo Alessio, investito da un pirata della strada; gambe amputate al cugino, 13 luglio 2019,.

Ultime Notizie Roma del 13-07-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriele Luigi Pinna studio savoini non era invitato al dal Ministero dell’Interno n a Mosca nel ottobre del 2018 né a Villa Madama nel incontro bilaterale con queste le parole del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi e con riferimento alla visita Mosca aggiunge che ne so cosa ci facesse ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno diversi spiega il ministro dell’economia Tria all’assemblea della B mentre ora sono sfumati dubbi sul Italia e le governo conferma la volontà di mantenere il suo ruolo in Europa e poi che la spina sul film 2019 allo 0,2% reale resta valida la crescita dall’inizio dell’anno è soddisfacente il presidente della Abi ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale nuovamente sintonizzati sul nostro spazio all’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura il commento del Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega Salvini non era invitato Ministero dell’Interno né a Mosca nel ottobre 2018 nei a Villa Madama nel incontro bilaterale con Putin e le parole di Salvini ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 11 luglio in studio Giuliano Ferrigno un anno fa c’erano scenari diversi spiega il ministro dell’economia Tria all’assemblea della B mentre ora sono sfumati dubbi sul Italia il governo conferma la volontà di mantenere in Europa e poi che la spina sul PIL 2019 allo 0,2% reale resta valida la crescita dall’inizio dell’anno è soddisfacente il presidente ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno tavolini non era invitato dal Ministero dell’Interno né a Mosca nel ottobre 2018 nei a Villa Madama nel incontro bilaterale con l’ho detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini interpellato sulla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega riprendo sia la visita Mosca Salvini aggiunto che ne so cosa ci ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli 5 Stelle e lega Alzavola Palazzo Chigi sull’autonomia inutile sedersi a un tavolo che non funziona con persone che il giorno prima chiuso un accordo e poi cambiano idea non l’ho fatto sottolineano pontile disse al vertice autonomia la lega ha proposto di inserire le gabbie salariali ovvero Alzare gli stipendi al nord abbassarli al centro-sud e ...

Scuola - autonomia differenziata Ultime Notizie : Bussetti a testa bassa - spuntano gli incentivi : Divampa la polemica in seno al Governo in merito alla questione riguardante l’autonomia differenziata. In primissimo piano la Scuola, uno dei capitoli dove Lega e Movimento 5 Stelle dimostrano di essere in profondo disaccordo. Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non sembra intenzionato a prendere in considerazione i messaggi lanciati dal leader dei ‘grillini’, Luigi Di Maio: anzi, appare deciso ad andare avanti ...

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione è in studio Roberta Frascarelli le tombe teutoniche aperte Ieri mattina sono risultate vuote riferirlo al Pietro Orlandi fratello di Emanuela scomparsa 30 anni fa davanti al campo santo Teutonico a Roma credo che si dovrà andare avanti e spero in una collaborazione onesta Finché non troverai Manuela È mio dovere cercare la verità afferma Pietro Orlandi la ristrutturazione del vano ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Roma : 55enne morta investita su strisce - 12 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Una donna di 55 è morta ier a Roma, investita da un camion mentre era sulle strisce, 12 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-07-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli troppo tra cinque stelle e lega Alzavola Palazzo Chigi sull’autonomia inutile sederti a un cavolo che non funziona con persone che il giorno prima chiudono accordi e poi cambia idea e fanno lo posso sottolineano punti leghiste al vertice autonomia la lega ha proposto di inserire le gabbie salariali over Alzare gli stipendi al Nord e abbassarli al ...