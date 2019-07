Sea Watch | Carola Rackete come il più violento dei gilet gialli Matteo

Sea Watch - Carola Rackete e il sindaco italiano che sfida Salvini e sputa sulla GdF : premio per la Capitana : Un premio, in Italia, a Napoli, per Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3. A conferirlo, il prologo del festival internazionale di giornalismo civile Imbavagliati, che vede tra i promotori l'amministrazione comunale retta da Luigi De Magistris. La quinta edizione del premio Pimentel Fonseca,

Sea Watch - Carola Rackete e Macron indignano Giorgia Meloni : "Ora i migranti li portiamo in Francia - giusto?" : Un "grave attacco alla sovranità italiana". Giorgia Meloni, su Facebook, punta il dito contro Emmanuel Macron e la Francia, colpevoli di schierarsi ipocritamente con Carola Rackete. "Oltre che premiare il comandante della Sea Watch - accusa la leader di Fratelli d'Italia - Parigi donerà 100mila euro

Sea Watch - Macron dà 100mila euro alla ong che porta migranti in Italia. FdI protesta davanti all'ambasciata : Fratelli d'Italia ha annunciato una manifestazione alle 18 di fronte all'ambasciata francese in Italia, in piazza Farnese a Roma, in occasione del ricevimento per l'anniversario della presa della Bastiglia. "Altro che Liberté, egalité, fraternité: sfruttate gli africani, pagate i negrieri": sarà que

Sea Watch - Carola Rackete celebrata in Francia. Il Viminale la inchioda : "Ma si è già scordata tutto?" : "Ma Carola Rackete se n'è dimenticata?". Dal Viminale filtrano commenti tra l'ironico e l'amaro a proposito delle celebrazioni francesi per la capitana della Sea Watch. Il Comune di Parigi ha concesso alla 31enne tedesca volontaria della Ong la propria cittadinanza onoraria, mentre la portavoce del

Sea Watch - la proposta di Faraone (Pd) : “Diamo a Carola Rackete la cittadinanza di Palermo” : Il senatore del Pd, Davide Faraone, propone al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, di concedere la cittadinanza del capoluogo siciliano alla comandante della Sea Watch, Carola Rackete. “Grande donna, capitana coraggiosa. Caro Leoluca Orlando, facciamo diventare Carola cittadina di Palermo?", scrive Faraone su Twitter.Continua a leggere

Sea Watch - Carola Rackete ha depositato la querela contro Salvini | E Parigi la premia con una medaglia : La capitana della Sea Watch sollecita il sequestro preventivo dei profili social con riferimento alle pagine Facebook e Twitter dell'account ufficiale di Salvini. Mentre il comune di Parigi le donerà la medaglia Grand Vermeil, la massima onorificenza per aver salvato migranti in mare

Sea Watch - Carola Rackete non si contiene. Il legale : "Timori per la sua incolumità" - accusa a Salvini : La querela di Carola Rackete contro Matteo Salvini sta per arrivare. La capitana della Sea Watch dovrebbe presentarla già oggi, e chiedere il sequestro degli account Facebook e Twitter del ministro dell'Interno, da dove sono partiti quelli che nella denuncia vengono definiti "messaggi d'odio". Dopo

Matteo Salvini - il sondaggio di Ilvo Diamanti : gradimento in salita nonostante Sea Watch e scandali russi : Non ci sono Putin, scandali russi o Sea Watch che tengano. Il sondaggio Demos di Ilvo Diamanti per Repubblica certifica come Matteo Salvini sia l'unico leader politico con gradimento stabilmente in salita. Insieme al capo della Lega tiene bene anche Giuseppe Conte, anche se il premier è visto dagli

Sea Watch - Matteo Salvini denunciato da Leoluca Orlando : "La sua colpa con Carola" - è un accerchiamento : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha denunciato Matteo Salvini per il caso Sea Watch. Lo storico esponente del centrosinistra isolano, spiega il Giornale, ha presentato un esposto al procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta indagando su Carola Rackete per favoreggiamento dell'immigraz

Sea Watch - Maria Elena Boschi accusa Salvini di sessismo : 'Ha grosse responsabilità' : Matteo Salvini è, indubbiamente, il politico del momento in Italia. Che si tratti di suoi avversari o detrattori o di alleati e sostenitori, cambia poco. Si parla spesso di lui che, nel tempo, è riuscito ad accaparrarsi una larga fetta di consenso che oggi pone la sua Lega oltre il 30% secondo le ultime elezioni europee ed i più recenti sondaggi. Il suo modo di parlare è spesso caratterizzato da toni ruspanti che, in alcune occasioni finiscono ...

Sea Watch 3 - Carola Rackete e la querela contro Matteo Salvini : "Sequestrategli i social" - l'ultima vergogna : Carola Rackete, capitana della Sea Watch 3, è stata spesso presa di mira dai tanti utenti social che si sono sbizzarriti con insulti gratuiti e volgari. Ma lei se la prende solo ed esclusivamente con Matteo Salvini. La comandante ha infatti, come preannunciato, depositato alla procura di Roma una qu