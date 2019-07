Roma Bilancio partecipativo 2019 2020 | tema è il decoro urbano

Roma e Napoli verso lo scambio Manolas-Diawara : l’impatto a bilancio : scambio in dirittura d’arrivo per Roma e Napoli: le due società infatti avrebbero trovato l’accordo per il passaggio di Kostas Manolas ai partenopei e quello di Amadou Diawara ai giallorossi. Una operazione che garantirebbe incassi importanti per entrambe le società. Nel dettaglio, secondo le indiscrezioni, il Napoli pagherebbe 36 milioni per Manolas, ovverosia il valore della […] L'articolo Roma e Napoli verso lo scambio ...

Messaggero : Manolas al Napoli serve alla Roma per sistemare il bilancio : Il Messaggero conferma il braccio di ferro tra Roma e Napoli per Manolas. Ieri il presidente De Laurentiis aveva messo in chiaro che la partita si gioca considerando però che il greco ha un’età e anche qualche pecca caratteriale, quindi Pallotta deve ridurre la richiesta della clausola. Tutto è nelle mani di Raiola per adesso perché il nuovo direttore sportivo giallorosso Petrachi non è ancora all’opera. Ma Stefano Carina già ieri ha ...