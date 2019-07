MXGP | GP Asia 2019 | Romain Febvre fa sua la qualifying race | 3° Gajser Nella MX2

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)(Yamaha) si aggiudica in extremis ladel Gran Premio d’della, secondo appuntamento della trasferta indonesiana. Sul tracciato di Semarang il francese ha chiuso la prova al comando grazie ad una prestazione solida e di livello con il tempo complessivo di 24:18.499 approfittando della pessima chiusura dell’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) che aveva comandato fino alle battute conclusive. Il divario tra i due è stato di 9.085 secondi, tutti accumulati negli ultimi chilometri. Chiude in terza posizione un accorto Tim(Honda). Lo sloveno, ormai ad un passo dalla vittoria del titolo iridato (ricordiamo che Tony Cairoli e Jeffrey Herlings sono ormai out), non ha voluto correre il minimo rischio e si è classificato a 13.481 dalla vetta. Al quarto posto troviamo il lettone Pauls Jonass (Husqvarna) a 24.292, mentre al quinto conclude ...

