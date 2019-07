Martha De Laurentiis | “E’ un bel giorno anche grazie al NYT Lo speciale è oro puro”

ilnapolista

(Di sabato 13 luglio 2019) Abbiamo già scritto del reportage di Laura Rysman su Napoli, pubblicato dal NYT: 36 ore trascorse nella nostra città, con dovizia di particolari su tutti i luoghi visitati e un’immagine della città “sbrindellata”, ma senza spazzatura e piena di turisti. Oggi su tema torna il Corriere del Mezzo, con un’intervista aDe, produttrice cinematografica moglie di Dino. “Per gli americani Napoli è una città ancora tutta da scoprire. Un diamante grezzo, ancora troppo poco conosciuto. Viva il New York Times”, esordisce, aggiungendo di capire perfettamente perché la Rysman cita, come fattore di rinascita della città,Gomorra, accanto ai libri di Elena Ferrante. “Capisco perché lo scriva e concordo.alle donne americane Elena Ferrante è esplosa negli States. Poi è arrivata Gomorra, il libro e la serie. Che non sono e non rappresentano l’essenza di Napoli, ma sono ...

