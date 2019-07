Golf – Scottish Open | Nino Bertasio si arrampica fino al terzo posto | in testa c’è

sportfair

(Di sabato 13 luglio 2019) I sei azzurri in gara sono tutti entro il 31°e in particolare sono tra i top ten, Lorenzo Gagli quinto e Andrea Pavan decimo Italiani ancora protagonisti nell’Aberdeen Standard Investments, terza gara delle otto Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo al Renaissance Club (par 71) di North Berwick in Scozia, dove è in vetta con 193 (67 61 65, -20) l’austriaco Bernd Wiesberger. I sei azzurri in gara sono tutti entro il 31°e in particolare sono tra i top tencon 197 (63 67 67, -16), Lorenzo Gagli, quinto con 198 (68 63 67, -15), e Andrea Pavan, decimo con 199 (69 69 62, -14), che ha risalito la classifica di 55 gradini con un 62 (-9, due eagle, cinque birdie) miglior score del turno. Li seguono Renato Paratore, 13° con 200 (67 65 68, -13), Edoardo ...

