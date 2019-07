Federer-Djokovic | Finale Wimbledon 2019 | programma | orario | tv e streaming

Wimbledon 2019 - Finale maschile Djokovic-Federer : programma - orario - tv e streaming : Per la terza volta Novak Djokovic e Roger Federer si ritroveranno nella Finale di Wimbledon. Domenica pomeriggio ci sarà l’ultimo atto dell’edizione 2019 dei The Championships e sarà una sfida che promette davvero grandissimo spettacolo. Djokovic ha superato in semiFinale in quattro set Roberto Bautista Agut, mentre Federer ha avuto la meglio nel 40esimo duello contro Rafael Nadal. Il favorito appare essere il serbo, che ha vinto le ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Wimbledon - Federer respinge Nadal e aspetta Djokovic nella finalissima : Il 40o match tra Rafael Nadal e Roger Federer è stato lo spettacolo che tutti si attendevano. Un match tirato, con scambi infuocati e colpi spettacolari. Il Campione di Basilea si è aggiudicato la seconda semifinale dell'edizione 133 dei Championships di Wimbledon col punteggio di 7-6 / 1-6 / 6-3 / 6-4. Federer ha avuto un solo passaggio a vuoto, nel secondo set, ma ha giocato una partita straordinaria per intensità, tecnica, grinta e ...

Wimbledon – Federer esausto dopo la semifinale : “Nadal incredibile - sono felicissimo! E su Djokovic…” : Federer esausto dopo la semifinale di Wimbledon contro Nadal: le parole del tennista svizzero, finalista dello Slam inglese E’ Roger Federer il secondo finalista di Wimbledon: lo svizzero, grazie alla vittoria di oggi su Nadal, disputerà la sua 12ª finale nello Slam inglese. Una grande gioia per Federer, dopo un finale di gara incredibile ed uno spettacolo unico regalato in campo insieme a Nadal: “sono esausto, alla fine è ...

Wimbledon - Roger Federer batte Nadal : domenica la finale contro Djokovic per eguagliare i nove successi di Navratilova : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell’anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Per l’ex numero 1 del mondo domenica sarà la 12esima finale sull’erba inglese, all’età di 38 anni. Nel 40esimo capitolo di una sfida infinita, Federer ha riscattato la ...

Wimbledon 2019 : Federer e Nadal - quaranta d’erba. Djokovic favorito - ma Bautista Agut non è semplice : Le semifinali maschili di Wimbledon nascono inevitabilmente sotto una buona stella, almeno per l’esito del torneo secondo molteplici speranze: almeno uno dei tre grandi nomi al via sarà presente all’ultimo atto. Il programma inizia con Novak Djokovic che si trova di fronte Roberto Bautista Agut. Il serbo conduce 7-3 nei precedenti contro lo spagnolo, che però si è preso il lusso di batterlo sia a Doha che a Miami negli ultimi due ...

Wimbledon 2019 - semifinali Djokovic-Bautista Agut e Nadal-Federer : orari e programma di oggi. Palinsesto tv e streaming : L’undicesima giornata del torneo di Wimbledon 2019 è dedicata, per quanto riguarda i singolari, alla disputa delle due semifinali di quello maschile, entrambe sul Campo Centrale di Church Road. Nel primo match saranno di fronte il serbo numero 1 del mondo e campione uscente Novak Djokovic e la sorpresa del torneo, lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Djokovic è il netto favorito di questa sfida: disputerà la sua trentaseiesima semifinale in uno ...

Wimbledon 2019 : la grande sfida Federer-Nadal è servita - Djokovic vede già la finale? : Tutto come previsto. I quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon non riservano sorprese. Pronostici rispettati e semifinali con questi incroci: Roger Federer vs Rafael Nadal; Novak Djokovic vs Roberto Bautista Agut. Non ce ne voglia quest’ultimo ma l’impressione che sia l’estraneo a “corte” è evidente. Vero che è il buon iberico, che qualcuno descriveva solo come un abile terraiolo, a Londra ha sfruttato ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. Federer conquista la semifinale vincendo contro Nishikori e venerdì sfiderà Nadal. Djokovic in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.58 NADAL È IN semifinale! venerdì sarà: Roger Federer- Rafael Nadal. 19.57 30-15 CHE DIFESA DI NADAL! Querrey prova il passante di rovescio ma lo spagnolo si difende con una demi-volée. 19.56 Serve&volley in rete dello spagnolo: 15 pari. 19.54 Nadal può servire per il match: lo spagnolo è sul 5-2. 19.53 30-0 Nadal prova il passante di rovescio: fuori di poco. 19.52 Nadal sale sul 5-1: ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Federer reagisce contro Nishikori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.57: Nadal va subito avanti nello score contro Querrey: 2-1 per lo spagnolo nel 1° set e l’americano in affanno 17.54: Cominciato il match tra Nadal e Querrey: 1-1 il computo del primo set. 17.51: 6-1 per Federer in questo secondo set e Nishikori (con soli 3 punti in risposta) ha subito l’iniziativa dello svizzero. 26-8 il computo in favore dell’elvetico che nel secondo ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 10 luglio. La prima semifinale è Djokovic-Bautista Agut - Nishikori vince il primo set con Federer : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41: E con 12 punti consecutivi, Federer vola sul 3-0 nel secondo set contro Nishikori, dopo aver perso il primo parziale 17.40: 40-0 e undici punti di fila di Federer 17.39: 15-0 Spettacolo sul Centrale con due giocate di volo di Federer che ora scalda i motori! 17.38: Fantastico! Dritto lungolinea pazzesco del “Maestro” e 2-0 nel secondo set contro Nishikori. Federer al ...