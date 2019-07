F 1 | GP Gran Bretagna - Prima fila Mercedes | Bottas in pole

Sebastian Vettel F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Sono mancati ritmo e velocità - speravo meglio del sesto posto” : Sebastian Vettel ha faticato terribilmente durante le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un deludente sesto posto, ampiamente distaccato dal pole-man Valtteri Bottas ma lontano anche dal compagno di squadra Charles Leclerc che si è inventato un giro di lusso a Silverstone concludendo in terza posizione. Ci si poteva aspettare qualcosa in più da parte del ...

Charles Leclerc F1 - GP Gran Bretagna 2019 : “Abbiamo fatto il massimo possibile oggi - dobbiamo continuare a lavorare” : Emozionante sessione di qualifiche nel GP di Gran Bretagna 2019 di F1 dove Charles Leclerc ha dato seguito all’ottima mattinata con un giro straordinario sul finale che ha rischiato seriamente di impensierire persino le due Mercedes capitanate dal poleman Valtteri Botta; 79 millesimi il distacco del monegasco che per tutto il fine settimana è apparso molto brillante soprattutto nei confronti di un Sebastian Vettel opaco, solo sesto. Con ...

Griglia di partenza F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica qualifiche. Bottas in pole position - Leclerc eccellente 3° : Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha stampato un super 1:25.093 ed è riuscito a battere il compagno di squadra Lewis Hamilton per appena sei millesimi, il britannico padrone di casa spera di scattare al palo e invece si è dovuto accodare. Prima fila tutta Mercedes ma Charles Leclerc si è inventato un giro incredibile ed è terzo ad appena 79 ...

Griglia di partenza F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultato e classifica qualifiche : Oggi si sono disputate le qualifiche del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone i piloti si sono dati battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domani.

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : domani la gara. Programma - orari e tv : Domenica 14 luglio si correrà il GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena sullo storico tracciato di Silverstone. Si preannuncia Grande spettacolo su uno dei circuiti che hanno fatto la storia di questo sport, assisteremo a una bella battaglia per i piloti anche se le Mercedes sembrano decisamente favorite rispetto alla concorrenza e tutto lascia pensare a un duello tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas anche se ...

VIDEO F1 - GP Gran Bretagna 2019 : prove libere 3 - highlights e sintesi. Doppietta Ferrari - Leclerc davanti a Vettel : Resurrezioni Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone è arrivato il ruggito dele Rosse nel momento meno atteso, Charles Leclerc ha siglato il miglior tempo ed è riuscito a precedere di un soffio il compagno Sebastian Vettel: una Doppietta per la Scuderia di Maranello che fa ben sperare in vista delle qualifiche del pomeriggio anche se sarà davvero molto difficile battere le Mercedes ...

F1 - Risultato FP3 GP Gran Bretagna 2019 : Lampo Ferrari! Uno-due Leclerc e Vettel davanti a Hamilton : La terza sessione di prove libere del GP di Gran Bretagna 2019 di F1 ha visto la resurrezione della Ferrari dopo un venerdì piuttosto difficile che ha riportato entrambi i suoi piloti in testa alla classifica. Il miglior tempo è stato fatto segnare da Charles Leclerc con 1:25.905, primato del weekend, che ha preceduto il compagno di squadra Sebastian Vettel di 26 millesimi grazie anche alla mappatura di motore già alzata rispetto ai rivali ...

F1 - Qualifiche GP Gran Bretagna 2019 : orario - canali tv - streaming - diretta Sky e TV8 : Terminate le sessioni di prove libere per la F1 è tempo di fare sul serio a Silverstone per il GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento della lunga stagione 2019. Alle 15:00 scatteranno infatti le Qualifiche decisive per assegnare le posizioni della griglia di partenza per la corsa di domani, con le Mercedes tornate ampiamente favorite dopo il mezzo passo falso austriaco; interessante sarà anche la continuazione del duello Ferrari – Red ...

F1 - GP Gran Bretagna 2019 : risultati e classifica FP3. Ruggito delle Ferrari - Leclerc primo davanti a Vettel! : Ruggito della Ferrari nelle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna 2019, decima tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno stupito tutti a Silverstone e nel finale di sessione sono riuscite a firmare un micidiale uno-due, Charles Leclerc ha stampato un super 1:25.905 e precede Sebastian Vettel di appena 26 millesimi. Doppietta inattesa per la Scuderia di Maranello che lancia l’urlo di guerra in vista delle qualifiche del pomeriggio, Lewis ...

F1 Gran Bretagna 2019 - Qualifiche - Diretta Sky Sport e TV8 : Pierre Gasly (Red Bull) in 1'27''173 e Valtteri Bottas (Mercedes, 1'26''732) sono stati i più veloci (Diretta Sky Sport e TV8) nel venerdì a Silverstone. La pista inglese - riasfaltata per il secondo anno di seguito dopo i problemi di drenaggio che nel 2018 avevano portato all'annullamento della gara di MotoGp - si è andata gommando ed è diventata via via più veloce. Le due sessioni hanno mostrato una Mercedes ...

F1 oggi e domani in tv : orari diretta Sky e Tv8 Gp di Silverstone (Gran Bretagna) 2019 : Hamilton sempre nettamente in testa al mondiale con 197 punti davanti a Bottas (166), Verstappen (126) e Vettel (123). Per...

F1 in tv - GP Gran Bretagna 2019 : orari FP3 e qualifiche - su che canale vederle in tv e streaming. Palinsesto Sky e TV8 : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE FP3 E DELLE qualifiche DEL GP DI Gran Bretagna 2019 DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00 Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere di ieri, è tempo di far parlare i cronometri a Silverstone. Oggi, infatti, andranno in scena le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di Formula Uno che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani. Il sabato sulla pista del Northamptonshire prenderà ...