Wimbledon – Federer esausto dopo la semifinale | “Nadal incredibile | sono felicissimo! E

Wimbledon - Roger Federer batte Nadal : domenica la finale contro Djokovic per eguagliare i nove successi di Navratilova : Saranno Roger Federer e Novak Djokovic a giocare la finale del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nella partita più attesa dell’anno, lo svizzero ha battuto il suo grande rivale Rafa Nadal in quattro set con il punteggio di 7-6 (3), 1-6, 6-3, 6-4. Per l’ex numero 1 del mondo domenica sarà la 12esima finale sull’erba inglese, all’età di 38 anni. Nel 40esimo capitolo di una sfida infinita, Federer ha riscattato la ...

Wimbledon - Federer lascia a Berrettini appena 5 game e vola ai quarti : Finisce contro Roger Federer la corsa di Matteo Berrettini nel torneo di Wimbledon. Negli ottavi di finale, il tennista italiano è riuscito a raccogliere appena cinque game contro il campione svizzero che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-2 6-2. Berrettini, apparso visibilmente emozionato, non è mai riuscito a entrare in partita cedendo all'avversario in un'ora e tredici minuti. Federer che ha concesso ...

Wimbledon 2019 - Roger Federer eterno - è in finale per la dodicesima volta! Sconfitto Nadal dopo una battaglia epica : Lo svizzero Roger Federer è il secondo finalista del torneo di singolare maschile di Wimbledon 2019: la testa di serie numero due sconfigge il numero tre del seeding, lo spagnolo Rafael Nadal, dopo una battaglia lunga tre ore e quattro set col punteggio di 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 e si regala l’atto conclusivo (il dodicesimo della sua carriera) contro il serbo Novak Djokovic. In caso di successo finale l’elvetico scavalcherà ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-6 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince la 40esima sfida del Fedal e vola in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINALE FEDERER-DJOKOVIC: DATA, PROGRAMMA, ORARIO E TV 20.50 Grazie a tutti per aver seguito con noi la 40esima sfida tra due Leggende e buon proseguimento di serata! 20.49 Roger Federer batte 7-6 (3) 1-6 6-3 6-4 Rafael Nadal e conquista la 12esima finale a Wimbledon all’età di quasi 38 anni! Lo svizzero vince la 40esima sfida di una rivalità eterna e conquista la 16esima vittoria sullo ...

Wimbledon - tutti in piedi per sua maestà Federer! Nadal si inchina al termine di una semifinale pazzesca : il ‘Fedal’ regala spettacolo : Roger Federer batte Rafa Nadal in quattro set nella semifinale di Wimbledon: il quarantesimo capitolo del ‘Fedal’ regala ancora spettacolo e un tennis di altissimo livello Nadal contro Federer, quarantesimo atto. Venerdì di grande tennis sul prestigioso campo centrale di Wimbledon, nel quale è andata in scena una grande classica che ha accompagnato gli appassionati di tennis nelle ultime due decadi. Per tutti ormai un ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 4-5 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico dopo due match point - servirà per andare in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 ACE NADAL! Al cambio campo, Federer servirà per il match! AD-40 CHE PUNTO SIGNORI! Nadal disegna il campo sulle righe, Federer trova un rovescio da fantascienza ma Nadal piazza la volée vincente. 40-40 Gran prima di Nadal. Annullato un altro match point. 40-AD Altro match point per Federer! Pallina che schizza ma Nadal l’affossa in rete. 40-40 Federer disegna ancora tennis: al quarto ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 3-4 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico piazza il break nel quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Federer conduce il match e si avvicina alla 12esima finale a Wimbledon! 40-15 piazza il servizio vincente lo svizzero. 30-15 Pecca di freddezza in questo caso Federer che non riesce a piazzare il vincente. 30-0 Demi-volée deliziosa e chiusura difensiva sul passante di Nadal. 15-0 Ace di Federer! 3-4 Si salva al servizio Nadal: lo svizzero conduce sempre di un break di vantaggio. 30-30 CHE ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 2-3 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico piazza il break in avvio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Si rifà subito lo spagnolo con il rovescio dal centro del campo. 15-0 Diritto lunghissimo per Nadal su una seconda comoda. 2-3 Diritto spettacolare all’incrocio per l’iberico che resta attaccato al match. 40-15 Doppio fallo per lo spagnolo. 40-0 Servizio vincente di Nadal. 30-0 Nadal sfrutta l’errore di Federer, che probabilmente concentrerà le proprie energie sl ...

LIVE Nadal-Federer 6-7 - 6-1 - 3-6 - 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’elvetico vince il terzo set e torna in vantaggio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 CHE ROVESCIO DI NADAL! Nell’indietreggiare sulla risposta di Federer, lo spagnolo trova il cross di rovescio incrociato. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK FEDERER! Nadal si difende come può, ma Federer trova il giusto diritto diagonale e doppia chance di 2-1. 15-30 LA FORTUNA RICAMBIA IL FAVORE! Federer aveva trovato un rovescio lungolinea pazzesco ma Nadal si salva con il rovescio e..il ...