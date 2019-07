Unomattina | Benedetta Rinaldi fuori dal programma | “Non mi hanno detto niente Abbiamo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2019) Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo,pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni dicon Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ha scritto in un tweet qualche giorno fa. Si aspettava questa esclusione? “Se devo guardare i risultati e l’affiatamento con Franco no, a decidere è il direttore che ha tutta la libertà di puntare sui volti che sono di suo gradimento. Non mi aspettavo il modo, che non avrei più condottol’ho saputo dai siti televisivi. Non mi è statonulla, non sono stata ricollocata. Non mi è stata proposta una alternativa, ...

