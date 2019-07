Tonelli | “Decisione improvvida cassare quelle norme Ora c’è problema politico”

ilfogliettone

(Di venerdì 12 luglio 2019) Ha sempre bollato il MoVimento Cinque Stelle il “partito-antipolizia”. E, oggi, più di ieri, il deputato della Lega, Gianni, n'è convinto visto che - a suo dire – la presidenza della Camera ha fatto “una sceltaa ''” alcuni emendamenti al Decreto sicurezza bis, relativi proprio alle Forze dell'ordine. E detto da un ex segretario del Sindacato autonomo di polizia, qual è stato proprio...Onorevole, cosa è successo?“Siamo molto perplessi di questa sospensione degli emendamenti ritenuti non a supporto delle politiche sulla sicurezza. Credo che nel M5s ci sia unpolitico. Il capo due della legge recita: 'Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche sulla sicurezza'. E tutti gli emendamenti in questione riguardano ad esempio, buoni pasto, straordinari, assunzioni eccetera. ...

ilfogliettone : Gianni Tonelli: 'Decisione improvvida cassare quelle norme. Ora c'è problema' - -