La procura conferma | i veri troll sono i gialloverdi

Mare Jonio <br> procura non conferma il sequestro : Il sequestro della Mare Jonio non s'ha da fare. I magistrati della Procura di Agrigento non lo hanno confermato. Il sequestro preventivo della nave della Ong Mediterranea era stato eseguito venerdì scorso quando l’imbarcazione era entrata, con una trentina di migranti a bordo, nel porto di Lampedusa, scortata dalle motovedette della Guardia di Finanza. Mare Jonio sequestrata. Ma c'è un altro ...