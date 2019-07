In cassa un tesoretto da 8 | 5 miliardi E l' autunno di Tria si fa meno caldo

affaritaliani

(Di venerdì 12 luglio 2019) Conte ehanno due caratteristiche importanti per uomini di governo: sono competenti e fortunati. Lo dimostra l'andamento dei conti pubblici italiani, migliore delle stime formulate in sede di legge finanziaria 2018. Tra minori uscite per reddito di cittadinanza e quota 100, maggiori entrate Iva legate all'entrata in vigore della fatturazione elettronica e risultati ben superiori alle attese per quanto riguarda la pace fiscale, il governo potrebbe avere a fine anno al8,5di euro di maggiori risorse utilizzabili per centrare l'ambizioso obiettivo di far partire la flat tax, ridurre il cuneo fiscale ed evitare l'innalzamento dell'Iva. Il tutto senza considerare la possibile eliminazione del "bonus Renzi" (10di euro), la ridefinizione delle detrazioni fiscali (50) e gli interventi sulla spesa pubblica comprimibile (300 ...

