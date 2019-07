«Harry ti presento Sally» | 30 anni dopo | i protagonisti ieri e oggi

Harry - ti presento Sally... tutti i vestiti indossati da Harry : Sono passati 30 anni da quando Nora Ephron ha scatenato un dibattito in tutto il mondo basato su un antico quesito: uomini e donne possono essere amici? È la domanda al centro di Harry ti presento Sally… un film famoso per il suo romanticismo, una sceneggiatura straordinaria e Meg Ryan che simula un orgasmo in una gastronomia ebraica. Per celebrare il film non va trascurato un dettaglio molto più iconico: i look di Harry Burns. ...