Giorgio Ambrosoli – il prezzo del coraggio | prossimamente su Rai 1

OMICIDIO Giorgio AMBROSOLI/ Il figlio Umberto "poteva tirarsi indietro - non lo fece" : La morte di GIORGIO Ambrsoli ricordata dal figlio Umberto a 40 anni dall'evento, un sempio di 'eroe borghese' valido oggi più che mai

Quarant’anni fa fu ucciso Giorgio Ambrosoli : "Il culmine di un certo modo di fare finanza, di un certo modo di far politica, di un certo modo di fare economia"

Giorgio Ambrosoli smascherò Sindona. Ma per Andreotti ‘se l’andava cercando’ : La sera dell’11 luglio 1979 l’avvocato Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, è freddato sotto casa da un killer proveniente dagli Stati Uniti e assoldato dallo stesso Sindona. Nel 1974 Ambrosoli, esperto di finanza e di procedure fallimentari, aveva ricevuto questo incarico dalla Banca d’Italia in conseguenza del crac finanziario delle banche di proprietà di Sindona. Ad Ambrosoli è affidata una mansione ...

Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio - la docufiction con Alessio Boni : Prossimamente su Rai1 Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio. A quaranta anni dall’assassinio “dell’eroe borghese”, avvenuta l’11 luglio del 1979, una docufiction (prodotta da Stad by me in collaborazione con Rai Fiction) che si pone l’obiettivo di raccontare la storia esemplare di un uomo che amava la sua famiglia e il suo lavoro, che credeva nel significato della responsabilità e della legalità fino a ...

Giorgio Ambrosoli - quando Sindona pronunciò la sua condanna a morte in un hotel di New York : Enrico Cuccia, nel 1979, ha 72 anni e, ab immemorabili, è un’icona e un simbolo di Milano: nato in Sicilia, intellettuale, protagonista della rinascita industriale dell’Italia dopo il fascismo, si dice sappia tutto delle debolezze e della fragilità del sistema finanziario italiano ed è nota la sua avversione nei confronti del capitalismo di rapina. Nel suo ufficio, in via dei Filodrammatici, a due passi da piazza della Scala, nella sede di ...

Giorgio Ambrosoli - 40 anni fa l’omicidio dell’eroe borghese. Che il potere voleva dimenticare : al funerale nessuna autorità : “Il signor Ambrosoli?”. “Sì”. “Mi scusi signor Ambrosoli”. Seguono diversi colpi di pistola, una 357 Magnum. Così, la notte dell’11 luglio 1979, l’avvocato Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa a Milano, in via Morozzo della Rocca, vicino al carcere di San Vittore. Ha passato l’ultima serata a casa di amici a vedere un incontro di pugilato in tv. È il commissario liquidatore della ...

Giorgio Ambrosoli, chi era l'"Eroe borghese" ucciso 40 anni fa L'avvocato milanese sfidò il banchiere Michele Sindona. Dall'incarico da commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, all'assassinio per mezzo della mafia italoamericana, l'11 luglio 1979: ecco la sua storia