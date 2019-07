Fifa 20 : non ci sarà il VAR! Adesso è ufficiale : Lo avevamo anticipato già da tempo,nonostante in giro circolassero voci diverse, ma come avevamo sottolineato, prive di alcun fondamento,, ma Adesso arriva la conferma ufficiale: in Fifa 20 non sarà presente il VAR ? ? Ad affermarlo durante un’intervista è Sam Rivera, uno dei produttori esecutivi del gioco: “Abbiamo lavorato su cose molto più importanti, […] L'articolo Fifa 20: non ci sarà il VAR! Adesso è ufficiale proviene ...

Fifa 20 : non ci sarà il VAR! Adesso è ufficiale : Lo avevamo anticipato già da tempo,nonostante in giro circolassero voci diverse, ma come avevamo sottolineato, prive di alcun fondamento,, ma Adesso arriva la conferma ufficiale: in Fifa 20 non sarà presente il VAR ? ? Ad affermarlo durante un'intervista è Sam Rivera, uno dei produttori esecutivi del gioco: "Abbiamo lavorato su cose molto più importanti, […]

Razzismo - pugno duro della Fifa : mega squalifiche e gare perse in caso di cori e non solo : Razzismo, pugno duro della Fifa: Razzismo, pugno duro della Fifa. Si inasprisce la lotta all' ignoranza che sfocia nell' odio razziale, durante nel le partite di calcio. Il massimo organismo mondiale del pallone ha intenzione di punire più severamente gli insulti discriminatori all' interno degli stadi. Nel nuovo codice disciplinare, che verrà applicato dal prossimo lunedì, parte il pugno di ferro. Si, perché le sanzioni ...

Fifa - blocco del mercato per i club che non saldano i debiti : FIFA nuovo Codice Disciplinare – Dopo quasi 15 anni senza modifiche sostanziali al Codice Disciplinare, la FIFA ha deciso di redigerne una nuova versione. Si tratta di un documento meglio strutturato, più chiaro, più conciso (da 147 a 72 articoli), più trasparente e che incorpora modifiche innovative nel contesto dei procedimenti disciplinari della FIFA. Tra […]

EA : sappiamo quante partite di Fifa giocate ma non registriamo il tempo di gioco : Dopo aver paragonato le loot box agli ovetti Kinder Sorpresa torniamo a parlare di EA e di ciò che la compagnia, attraverso le parole della VP of legal and government affairs Kerry Hopkins, sta dichiarando di fronte a un comitato del parlamento britannico pensato anche per trattare la delicata questione loot box e dipendenza da videogiochi.In questo caso la Hopkins spiega esattamente cosa l'azienda registri sottolineando come non conteggi a ...

L'executive producer di Fifa 20 su Fifa Ultimate Team : "non pensiamo sia gioco d'azzardo" : Il produttore esecutivo dell'imminente FIFA 20 di EA Sports ha parlato di FIFA Ultimate Team, dicendo: "non pensiamo che sia gioco d'azzardo", riporta Videogamer.FIFA Ultimate Team è una modalità di raccolta carte in cui i giocatori assemblano squadre da sogno acquistando carte giocatore con punti. Possono essere accumulati in-game o acquistati con denaro reale, e questo ha portato la modalità sotto tiro in determinati territori, accusata di ...

Raiola fa ricorso al Tas : sospesa la squalifica Fifa - ma non in Italia : Ora è ufficiale, Mino Raiola ha presentato ricorso al Tas contro la squalifica impostagli dalla Fifa. L'annuncio è stato dato dallo stesso Tribunale Arbitrale dello Sport, che in un comunicato ha confermato il ricorso urgete dell'agente. «Il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) ha registrato un ricorso urgente presentato dall'intermediario del calcio, Carmine "Mino" Raiola, […]

Fifa 2020 : la versione Nintendo Switch non avrà Volta Football e altre innovazioni presenti sulle altre piattaforme : Ieri Electronic Arts ha annunciato ufficialmente la modalità Volta Football di FIFA 2020, precisando purtroppo che non sarà presente su Nintendo Switch.Come riportato da Eurogamer.net, non si tratterà tuttavia dell'unica mancanza della Legacy Edition, il termine utilizzato da EA per descrivere la nuova edizione del suo titolo calcistico su Switch, rispetto alle altre versioni."Ci sarà un look nuovo su Switch, con divise e giocatori aggiornati e ...

Calcio - Gianni Infantino confermato alla guida della Fifa fino al 2023 : "Siamo tornati sinonimo di credibilità" : Si è svolto nella giornata di oggi a Parigi, a margine dell'apertura del Mondiale di Calcio femminile, il 69° Congresso della FIFA, l'organo internazionale che governa il Calcio mondiale, incaricato di eleggere il nuovo presidente. Gianni Infantino è stato rieletto per acclamazione considerata l'assenza di altre candidature e resterà dunque in carica per altri quattro anni dopo aver ereditato il mandato nel 2016 da Joseph ...

Platini - stoccate ad Infantino : "Ha 'vomitato' per dieci anni sulla Fifa - non è credibile" : Duro attacco dell'ex presidente dell'Uefa, Michel Platini, a Gianni Infantino, numero uno della Fifa ed ex segretario generale Uefa. Queste le sue parole rilasciate alla stampa, tra cui l'Equipe. "E' un ottimo avvocato, un ottimo segretario generale, ma non ha alcuna legittimità, non è credibile come presidente della Fifa. Ha vomitato per dieci anni sulla Fifa. Quando dico 'vomitato' esagero un ...