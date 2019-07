Falcia due cuginetti con il suv | uno muore

calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2019) Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – E’ stato arrestato il pirata della strada che nella tarda serata di ieri ha travolto con il suo suv duedi 12 e 11 anni che giocavano sull’uscio di casa. E’ accaduto a Vittoria (Ragusa) poco dopo le 20. Il 12enne è morto sul colpo, mentre l’11enne versa in condizioni disperate. Dopo un intervento di oltre 5 ore è stato trasferito in elisoccorso in una struttura specializzata del policlinico di Messina: l’auto gli ha tranciato le gambe. Alla guida dell’auto c’era un vittoriese che aveva un tasso alcolemico quasi 4 volte superiore al limite consentito e, come da lui stesso dichiarato, aveva fatto uso anche di cocaina. “A forte velocità ha azzardato un sorpasso in pieno centro città a Vittoria perdendo il controllo dell’auto e travolgendo dueseduti sul gradino di casa dei ...

