Concorso per educatore asilo nido ad Asti e per collaboratore sanitario a Lodi

Blastingnews

(Di venerdì 12 luglio 2019) Il Comune diha indetto un pubblico bando diper selezionare due figure professionali da inserire con la mansione di Educatori d'infanzia. Il contratto offerto è da intendersi a tempo indeterminato con un orario part time. Il Comune diha indetto un pubblico bando diper selezionare figure professionali da inserire con la mansione diprofessionaleprofessionale.d’Infanzia Il Comune diha pubblicato un bando per selezionare due unità da inserire con la mansione diper gli asilicomunali. Gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: idoneità fisica per la mansione per la quale ci si candida; essere in possesso di un diploma di puericultrice, di un diploma di maestra di scuola d'infanzia o di un diploma equipollente; essere in possesso di una Laurea ...

rubio_chef : Quando ve lo dicevo io però no. Ps se non sei amico puoi anche arrivare a spendere 30k - SirDistruggere : “Se qualche magistrato vuole fare il politico si candidi e cambi le leggi”, no Matte’, sei te che se vuoi fare il m… - giornalettismo : Leonardo Agueci, ex procuratore di #Palermo, ha rispedito a #Salvini le accuse e gli insulti pronunciati contro il… -