Chi è Claudia Lai | la moglie di Nainggolan

(Di venerdì 12 luglio 2019) Bellissima, solare, ma soprattutto coraggiosa:Lai è ladi Radja. Un amore, quello fra la 36enne e il calciatore dell’Inter, nato quando lui giocava nel Cagliari.infatti è nata in Sardegna, nel piccolo paesino di Serramanica, ed è figlia di un maresciallo dei Carabinieri. Sino a qualche anno fa conduceva un’esistenza normale, sino a quando tutto è cambiato grazie all’incontro romantico con. Come in una favola i due si sono incontrati per caso nel negozio in cuiLai lavorava come commessa. Il colpo di fulmine è stato immediato e da allora non si sono più lasciati. Nel 2011,e Radja sono convolati a giuste nozze e poco dopo è nata Aysa, la loro prima figlia. Cinque anni dopo è arrivata la secondogenita Mailey. Un rapporto solido e forte, quello fra la Lai e, vissuto lontano dai riflettori e fatto di ...

