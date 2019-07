Wimbledon 2019 | Serena Williams devastante | Barbora Strýcová travolta e finale conquistata

Finale Wimbledon 2019 - Serena Williams-Simona Halep : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Simona Halep e Serena Williams si affronteranno nella Finale di Wimbledon 2019 che andrà in scena sabato 13 luglio. La statunitense ha liquidato la ceca Strycova in semiFinale, la rumena si è sbarazzata dell’ucraina Svitolina e così le due grandi stelle si fronteggeranno sul Campo Centrale con l’obiettivo di alzare al cielo il terzo Slam della stagione. Serena Williams va a caccia del 24esimo Slam della carriera per agguantare il ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.04 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. 17.03 Serena Williams schianta 6-1 6-2 Barbora Strycova in meno di un’ora e 11esima finale di Wimbledon conquistata! L’americana sabato inseguirà l’ottavo successo londinese e il 24esimo Slam al pari di Margaret Court. Contro, ci sarà l’esordiente Simona Halep che finalmente ha conquistato anche un ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 6-2 - dominio dell’americana e 11esima finale conquistata a Londra! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 Serena WILLIAMS SCHIANTA STRYCOVA E CONQUISTA LA 11esima finale WILLIAMS! 40-30 Match point di Williams che mette alle corde la povera Strycova. 30-30 Ace centrale di Williams. 15-30 Strycova attacca sulla seconda di Williams e attacca la rete: passante fuori di molto. 15-15 Suona la carica Serena con il servizio. 0-15 Grande difesa di Strycova, sulle ginocchia, dopo le due diagonali ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 3-2 - break della statunitense e secondo set in bilico per la ceca! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Rovescio della Stycova fuori di poco: brava Serena a fermare il gioco. 3-2 break WILLIAMS! Quinto gioco fatale per la Strycova: sarà la stessa trama del primo set? 30-40 Doppio fallo della ceca e prima palla break del set. 30-30 Risposta perfetta con il diritto della Williams. 30-15 Strycova con solidità riesce a portare a casa il punto con il diritto. 0-15 Williams sale in cattedra con ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 1-2 - inizio di set equilibrato sul Centrale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Si scuote Strycova che ne approfitta della lentezza di Serena. 40-30 Grande diritto in spinta di Williams che poi sale in cattedra con il rovescio a volo: il nastro l’aiuta. 40-15 Ottima soluzione di rovescio per la ceca che passa dalla fase difensiva a quella offensiva con un colpo in diagonale. 30-15 Buon diritto dal centro del campo per la Strycova che muove a suo piacimento la ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 6-1 - doppio break dell’americana e primo set conquistato! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 Serena Williams conquista il primo parziale per 6 giochi ad 1: dopo un ottimo inizio di Strycova, l’americana ha scatenato tutta la sua potenza e rabbia agonistica per sferrare due break di fila. FINE primo SET 6-1 primo SET WILLIAMS! Ottima prima e parziale conquistato. AD-40 Palla corta pazzesca dell’americana che ottiene il primo set point. 40-40 Annullata anche la terza ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 4-1 - break dell’americana e primo allungo del match! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 Altro ace di Serena: primo allungo del match. 30-0 Altro vincente dell’americana con il diritto: Williams ora in fiducia. 15-0 Ace Williams! 3-1 break WILLIAMS! Infila due punti di fila con due bolidi imprendibili: strappo importante ed improvviso. 40-AD Prima palla break per Williams! 40-40 CHE SCAMBIO! Williams conduce dall’inizio alla fine imponendo ritmo e forza con il ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-0 - sul Campo Centrale ci si gioca un posto in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Piuttosto impacciata Serena in questo avvio: altro rovescio lungo. 1-1 Risposta lunga della statunitense ed equilibrio stabilito. 40-15 Qualche errore di troppo per Williams che prova ad imporsi con il diritto: pallina nel corridoio. 30-15 Seve&volley impreciso: volée strappata e punto all’americana. 30-0 Buona prima della ceca. 1-0 Si prende il punto a rete Serena Williams che ...

LIVE Serena Williams-Strycova - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : sul Campo Centrale ci si gioca un posto in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Prova a spingere Williams ma è troppo distante dalla palla. Tentativo di vincente fuori di molto. 30-15 Primo doppio fallo per Serena. 15-0 Subito ritmo imposto dall’americana: errore di Strycova. 0-0 Si parte! Batte Williams! INIZIO PRIMO SET 15.58 È tutto pronto sul Campo Centrale: chi conquisterà il secondo posto in finale? 15.54: Comincia ora il riscaldamento. Tra pochissimo ...

Wimbledon 2019 : Simona Halep per la prima volta in finale - dominata Elina Svitolina : Simona Halep conquista la propria quinta finale in un torneo dello Slam: la rumena è all’ultimo atto a Wimbledon per la prima volta, dopo aver superato l’ucraina Elina Svitolina con un perentorio 6-1 6-3. Halep, che da lunedì sarà numero 4 del mondo in qualunque caso, aveva già raggiunto la finale in altri quattro tornei dello Slam: tre volte al Roland Garros (2014, 2017 e 2018, quest’ultima vinta) e agli Australian Open 2018. ...

LIVE Svitolina-Halep - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-6 3-4 - la rumena conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-40 Halep non va a rete e alla fine sbaglia il dritto. Grande difesa di Svitolina. Ancora un match point. 15-40 Ci sono due match point per Simona Halep. 15-30 Svitolina si offre al passante in corsa di Halep. 15-15 Rovescio in rete per Halep. 0-15 Solito schema di Halep. Muove Svitolina e poi la punisce con la smorzata. 3-5 Ace di Halep ed ora Svitolina serve per restare nel match. 40-15 ...

LIVE Svitolina-Halep - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-6 - la rumena conquista il primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Errore di rovescio per Halep. 1-6 primo SET PER SIMONA HALEP! Alla fine chiude la rumena per 6-1 dopo 44 minuti di gioco. A-40 Ancora un set point per Halep. 40-40 Buona prima di servizio della rumena. 40-A Brutto errore di dritto di Halep e palla break per Svitolina. 40-40 Doppio fallo di Halep. A-40 Altra palla corta vincente di Halep. Terzo set point. 40-40 Halep perde gli appoggi e ...

LIVE Svitolina-Halep - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-4 - rumena avanti di un break : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 NUOVO break DI HALEP! Primo set ormai al sicuro per la rumena. 0-40 Brutto errore di Svitolina. Tre palle break per la rumena. 0-30 Halep chiude con una volée alta di dritto. 1-4 Simona Halep tiene bene il servizio. 40-15 Palla corta vincente della rumena. 30-15 Incredibile errore di dritto a campo aperto per Halep. 30-0 Solito schema di Halep che fa muovere Svitolina e si prende il ...

LIVE Svitolina-Halep - Semifinale Wimbledon 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00: Entrano ora sul Centrale Halep e Svitolina. Grande accoglienza per le due giocatrici. 13.52: Sono sette i precedenti tra le due giocatrici. Svitolina conduce per 4-3, ma nell’ultimo scontro a Doha ha vinto Halep in tre set. 13.47: Elina Svitolina ha superato nei quarti di finale la ceca Karolina Muchova, grande sorpresa dei The Championships. Una partita difficile per ...