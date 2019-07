Il sexy bagno! Taylor Mega nei guai per il tuffo nella fontana a Milano

(Di giovedì 11 luglio 2019) L’influenceril 10 luglio ha deciso di far decidere ai suoi follower di Instagram cosa fare durante tutto il giorno, tramite la funzione sondaggi. Dopo una colazione con uova e salsiccia, un outfit con pantofole unicorno e costume intero, l’influencer ha deciso di sfidare la legge e di compiere un gesto che in queste ore sta facendo discutere.ha iniziato la giornata dalla colazione proponendo diverse alternative fino ad arrivare all’abbagliamento, facendo cadere la scelta tra due outifit da lei selezionati. Il primo composto da un vestito elegante con sotto una scarpa con il tacco alto, il secondo invece è più sportivo e decisamente particolare: costume intero, dei pantaloncini molto corti e per concludere delle ciabatte a forma di unicorno. Lainfluencer trentina è scatenata un questa estate infuocata e non passa giorno che non faccia parlare di sé per le sue gesta puntualmente documentate sui social.L’ex gieffina ha voluto sfidare la legge facendo il bagno in unapubblica di. “Marcello come here” ha scritto l’influencer nel video dove compare mentre entravasca dellamilanese, ripercorrendo così le gesta di Anita Ekberg nel celebre film La Dolce Vita (dove l’attrice però, si immergevadi Trevi di Roma invitando Marcello Mastroianni a seguirla). Un gesto che potrebbe costare caro alla giovane, visto che per questo tipo di violazione la legge italiane prevede multe salatissime.