Rifiuti : Legambiente - 'basta scuse - Palermo deve fare differenziata' (2) : (AdnKronos) - Inammissibile, secondo l'associazione ambientalista, "che la Rap proponga di fronteggiare l’emergenza assumendo altro personale: sono un vero e proprio esercito, sovradimensionato da decenni di assunzioni clientelari. L’organico della Rap, per avere un ordine di grandezza, in rapporto

Ecomafie - il dossier di Legambiente : “Nel 2018 impennata reati nell’agroalimentare - nei Rifiuti e nel cemento selvaggio” : Impennati i reati nel ciclo del cemento e nell’agroalimentare, ma aumentano anche quelli nel settore dei rifiuti e contro gli animali. La Campania è in testa alla classifica regionale per numero di reati ambientali, mentre tra le province con il più alto numero di illeciti ci sono Napoli, Roma e Bari. Sono i dati di ‘Ecomafia 2019. Le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia’ raccolti da Legambiente nel suo report annuale. Un ...

Rifiuti - Legambiente : “Smaltire in discarica costa troppo poco” : Il costo di smaltimento in discarica continua a essere troppo basso. La cifra si attesta oggi sui 110 euro a tonnellata, mentre nel 2013 il costo medio era di circa 90 euro/tonnellata, ma si deve lavorare per rendere sempre meno conveniente il sotterramento dei Rifiuti. E’ questo uno degli elementi che emergono dal dossier di Legambiente ‘Rifiuti zero, impianti mille‘ presentato in occasione della prima giornata dell’Ecoforum ...

Lampedusa : fiamme centro raccolta Rifiuti - Legambiente 'da mesi denunciamo irregolarità' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "In queste ore brucia il centro comunale di raccolta rifiuti di Lampedusa, dove erano stoccati in modo non corretto materassi, montagne di rifiuti vegetali, ingombranti e dove da mesi giacciono ammassati montagne di rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla racc

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' (2) : (AdnKronos) - Nessuna risposta, secondo Zanna, arriva dal Piano regionale di gestione dei Rifiuti che "sa solo rinviare la questione e l'unica certezza che prospetta è incrementare gli affari intorno alle discariche". "Auspichiamo che presto la commissione Antimafia si occupi finalmente, visto che f

Rifiuti : Legambiente - 'commissione Antimafia si occupi di gestione in Sicilia' : Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - "La Commissione Antimafia si occupi, finalmente, delle numerose irregolarità e illeciti che circolano in Sicilia intorno alla gestione dei Rifiuti". La richiesta arriva dal presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna che ha incontrato il presidente della commissi

Plastica - tra Elba e Corsica un’isola di Rifiuti lunga decine di chilometri. Legambiente : “Oltre la metà sono oggetti monouso” : Una nuova isola di rifiuti di Plastica, lunga qualche decina di chilometri, sta andando alla deriva nel Mediterraneo, portata dalle correnti nelle acque tra l’Elba e la Corsica. Lo ha confermato a France Bleu RCFM François Galgani, biologo e responsabile dell’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) di Bastia, sottolineando che si tratta di un fenomeno ormai noto, causato all’accumulo di Plastica e da una certa ...

10 Rifiuti per ogni metro! L'allarme di Legambiente per le spiagge : Bicchieri e piatti di plastica, mozziconi di sigarette e materiali da costruzione invadono le spiagge italiane. Per ogni passo che facciamo sulle nostre spiagge, incrociamo oltre 5 rifiuti. Ce ne sono 10 per ogni metro. A rivelarlo è un'indagine di Legambiente, la Beach litter 2019, presentata lunedì, sulla spiaggia Coccia di Morto a Fiumicino.-- Secondo i dati raccolti, su 93 spiagge monitorate, una superficie di 400mila metri quadrati, ...