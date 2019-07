Ormai è una vera ossessione | pure le Ong contro la Russia

ilgiornale

(Di giovedì 11 luglio 2019) Roberto Vivaldelli L'Ong Mediterranea sostiene di aver subito attacchi informatici da non meglio precisati "server russi". Un po' come il maccartismo degli anni '50, lo "spettro russo" è ovunque Anche se la Guerra Fredda è finita da un pezzo, il clima in Occidente è quello tipico della caccia alle streghe dove dei fantomatici e non meglio identificati "russi" svolgono immancabilmente la parte dei "cattivi" che giocano a sovvertire l'ordine europeo e la democrazia. Anche se non siamo ai livelli della commissione per la repressione delle attività antiamericane voluta e diretta dal senatore J. R. McCarthy negli anni '50 - da cui prese il nome il maccartismo - dove chiunque fosse sospettato di avere simpatie per i sovietici veniva automaticamente accusato di minare i fondamenti politici e ideologici della società americana, i tentacoli dell'influenza "russa" sembrano essere ...

matteorenzi : A Milano il 12 luglio presenteremo un dettagliato piano contro le #FakeNews. Iniziative in Parlamento, in Tribunale… - Elena3Gri : @Ferula18 Mi auguro di no. Penso che ormai, non essendo più una novità, ce ne dimentichiamo. E i nuovi di tw magari non lo conoscono. ?? - Dio_lo_vuole : RT @francescatotolo: Ormai la strategia della “staffetta” è appurata. La nave di @openarms_fund rimane in attesa tra la SAR libica e quella… -