Juventus | parola agli ex | da Mauro a Ravanelli passando per Boniek e Tacchinardi

(Di giovedì 11 luglio 2019) Una squadra che domina incontrastata da 8 anni in Italia. Ora è il momento di vincere in Europa. E ‘ questo quello che avranno pensato a Torino quando hanno deciso di interrompere il rapporto con Massimiliano Allegri e intraprendere un nuovo percorso con Maurizio Sarri. Un’era iniziata ieri con l’arrivo dei calciatori, accolti da cori e applausi, su tutti Higuain e Cancelo. La Gazzetta dello Sport ha chiesto un parere ad alcuni ex bianconeri sul nuovo corso della. In particolare, queste le parole di Massimo: “Un esterno alla Cancelo, magari più affidabile del portoghese in fase difensiva. Anche se non ce sono molti…” E su de Ligt aggiunge: “A 19 anni ha una personalità pazzesca e vedo in lui grandi margini di crescita”. Questo invece il pensiero di: “In teoria questa squadra è la più forte del ciclo, ma ...

