Cosa dice la sentenza della Cassazione sulla cannabis light

Codice della strada - arriva la riforma : Cosa cambia per le multe e quali vengono raddoppiate : La commissione Trasporti della Camera ha dato il via libera al progetto di riforma del Codice della strada. Tante le novità riguardanti le regole per automobilisti, motociclisti, ciclisti. cambiano gli importi di alcune multe, con sanzioni raddoppiate per alcune infrazioni. arriva anche una stretta sull'uso degli smartphone alla guida.Continua a leggere

Pensioni ultime notizie : anticipo TFR e TFS - decreto pronto. Cosa dice : Pensioni ultime notizie: anticipo TFR e TFS, decreto pronto. Cosa dice Pensioni ultime notizie: in questo nostro recente articolo vi abbiamo parlato degli ultimi sviluppi dell’iter che renderà concreta la possibilità per i dipendenti pubblici di ricevere il trattamento di fine servizio in una unica soluzione sino alla soglia di 45 mila euro. Si tratta, come detto in più occasioni, di una delle novità introdotte dal Governo con l’ok ...

La stoccata di Zico : “Cosa si dice in giro del calcio italiano? Si parla solo della Juve…” : “Cosa si dice in giro per il mondo del calcio italiano? Si parla solo della Juve. Oggi gestire un club è anche e soprattutto un valore economico. La Juventus è sempre forte, è obbligata quasi a essere forte, non è una squadra da secondo posto. E questo forse non è del tutto un bene per il calcio. E non solo in Italia“. Sono le parole dell’ex campione brasiliano Zico durante la cerimonia di consegna della XXIII edizione ...

Sea Watch - Cosa dice la gip di Agrigento su Carola Rackete : Nessun reato, la capitana: «ha agito nell’adempimento di un dovere» sui salvataggi in mare. «Nessun obbligo derivante dalle direttive ministeriali». «Il fatto va valutato alla luce di ciò che lo precede»

Decreto sicurezza Sea Watch : Cosa dice il testo approvato e sanzioni : Decreto sicurezza Sea Watch: cosa dice il testo approvato e sanzioni In questi giorni stanno tenendo banco le vicende della Sea Watch e del suo ingresso senza autorizzazione in acque italiane. Vediamo cosa dice il Decreto sicurezza bis (D.L. n. 53 del 2019), approvato qualche settimana fa dal Consiglio dei Ministri. Ciò dato che, per la prima volta, le sue disposizioni potrebbero essere applicate proprio per il comportamento della ONG ...

Multa finestrino auto aperto : importo - ricorso e Cosa dice la legge : Multa finestrino auto aperto: importo, ricorso e cosa dice la legge È risaputo che le regole del Codice della Strada vanno rispettate, in caso contrario l’ipotesi Multa è molto concreta. Forse però non tutti sanno che il Codice della Strada prevede una specifica norma, la quale mira a sanzionare tutti quei casi in cui un automobilista poco accorto lascia aperto il finestrino della propria macchina, dopo averla parcheggiata. Vediamo ...

Lotti : "Renzi in Qatar per la RomaLa Verdini mi dice Cosa fa la Lega" : Non c'è solo il dopocena dell'8 maggio scorso. L'ex sottosegretario Luca Lotti è stato intercettato dal trojan inoculato nel cellulare del pm Luca Palamara anche intorno alla mezzanotte tra il 15 e il 16 maggio. Quel giorno Palamara è informato dell'arrivo al Csm di... Segui su affaritaliani.it

F1 - GP Austria 2019 : vittoria di Verstappen sub-judice - Cosa rischia l’olandese? Leclerc spera - alle 18.00 verranno interrogati dai commissari : La vittoria di Max Verstappen nel GP d’Austria 2019 è sub-judice, il sorpasso che l’olandese ha operato su Charles Leclerc a tre giri dal termine è finito under-investigation. Il pilota della Ferrari si trovava al comando della gara quando mancavano una dozzina di chilometri al traguardo, il suo avversario ha preso l’interno in curva 1 e ha poi spinto il monegasco all’esterno. I due si sono anche toccati con le ruote ...

Cosa dice della politica gialloverde il pasticcio di Di Maio su Ilva : L'impressione è di fare un passo avanti, e invece poi si torna subito indietro. Con la maggioranza spaccata, l'ombra delle elezioni e la necessità di Lega e M5s di non perdere consensi, l'Italia sembra in preda a una crisi bipolare. Due giorni fa Telt ha autorizzato la pubblicazione dell'“avis de ma

Cognome della madre al figlio : quando si sceglie e Cosa dice la legge : Cognome della madre al figlio: quando si sceglie e cosa dice la legge Sappiamo come nome e Cognome siano i primi dati anagrafici con cui una persona è identificata ed identificabile. Cerchiamo di capire però, se e quando è possibile dare al figlio il Cognome della madre, dato che – come ben noto – la regola generale è quella di dare il Cognome paterno. Se ti interessa saperne di più sui diritti dei padri separati, clicca qui. ...

Detrazioni fiscali mutuo 2019 : prima casa affittata - Cosa dice la legge : Detrazioni fiscali mutuo 2019: prima casa affittata, cosa dice la legge Il mattone è sempre un investimento sicuro: molti italiani appena riescono a mettere una bella cifra da parte scelgono di comprare un’abitazione, altri invece scelgono di accendere un mutuo, magari per poi metterla in affitto. Detrazioni fiscali bonus condizionatori 2019: documenti, l’AdE chiarisce Detrazioni fiscali mutuo: interessi passivi Le regole che ...

Gianni Sperti si racconta - ma non parla soltanto di lui - ecco Cosa dice di Gemma : Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne si racconta, parla di sè ma anche di Gemma Che Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d’accordo e per molti Gemma sta recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco … Continue reading Gianni Sperti si racconta, ma non parla soltanto di lui, ecco cosa dice di Gemma at BlogItalia.News.

Proroga versamenti imposte 2019 : forfettario e minimi - Cosa dice il decreto : Proroga versamenti imposte 2019: forfettario e minimi, cosa dice il decreto Ci avviciniamo a un mese caldo sotto tutti i punti di vista, non solo quello meteorologico. Luglio sarà un mese importante sia per il governo, sia per i contribuenti italiani. A luglio si decide il destino del governo e si versano le imposte Agli inizi di luglio si potrebbero decidere le sorti del governo gialloverde, in concomitanza con lo “scontro” ...

Gianni Speri si racconta - ma non parla soltanto di lui - ecco Cosa dice di Gemma : Gianni Sperti opinionista di Uomini e Donne si racconta, parla di sè ma anche di Gemma Che Gemma Galgani e Tina Cipollari non si sopportino è cosa ben nota. Le due non riescono a trovare un punto d’accordo e per molti Gemma sta recitando una parte che le dà in cambio popolarità e successo. Intervistato da Francesco … Continue reading Gianni Speri si racconta, ma non parla soltanto di lui, ecco cosa dice di Gemma at BlogItalia.News.