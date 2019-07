C’è una piccola perdita radioattiva causata da un sottomarino russo inabissato 30 anni fa

Apple disattiva l’app Walkie Talkie del Watch : C’è una vulnerabilità che consente potenziali intercettazioni : La versione di WatchOS annunciata da Apple nel 2018 introduceva una grande novità negli smartWatch Apple Watch: funzionalità Walkie-Talkie. Nelle ultime ore l’azienda l’ha momentaneamente soppressa a causa di una vulnerabilità non specificata, che potrebbe consentire a una persona di ascoltare ogni conversazione senza consenso. Con WatchOS 6 l’Apple Watch diventa un centro di ...

Tragedia in autostrada - coinvolti 3 Tir e traffico in tilt : C’è una vittima : Terribile incidente stradale sulla A4. Un camionista croato ha perso la vita a seguito di uno schianto tra tir. Il sinistro si è verificato stamani, 11 luglio, poco nei pressi dello svincolo di San Stino di Livenza, in direzione di Trieste. Tre i mezzi pesanti che si sono tamponati, tra cui una cisterna carica di gasolio. Erano le 8 quando all’improvviso un mezzo pesante ha tamponato quello che lo precedeva, innescando così anche il ...

C’è un grande incendio in una centrale elettrica vicino a Mosca : Giovedì si è sviluppato un grande incendio in una centrale elettrica alimentata a gas naturale vicino a Mytishchi, a nord est di Mosca, in Russia. Almeno sei persone sono state ferite e secondo un testimone, citato dall’agenzia di stampa locale Ria Novosti,

Lega - Salvini : “Savoini? Non sapevo di quell’incontro. Riferire in Parlamento? Non c’entro - mai preso una lira da nessuno” : “Posso ribadire che né dagli Usa, né da Russia, né da Cina, né dal Brasile né dalla Groenlandia non abbiamo mai chiesto e avuto una lira, da nessuno. C’è l’audio dell’incontro? Ma sapete quanta gente parla con altra gente. Alla Lega non è arrivato un centesimo“. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che fuori da Palazzo Chigi, al termine del vertice sull’immigrazione, chiedono chiarimenti ...

Hockey pista - Mondiali Femminili 2019 : Italia - battere la Francia è possibile. C’è una semifinale da raggiungere : In casa Italia c’è la giusta tensione e un cauto ottimismo. Dopo la fase a gironi, ora si fa sul serio: ai Mondiali Femminili 2019 di Hockey pista è il momento dei quarti di finale. Le azzurre di Massimo Giudice, al netto della sconfitta pesante patita per mano dell’Argentina (9-1), hanno ben figurato nella parte del torneo iridato arrivando alle spalle delle sudamericane in una pool che comprendeva anche Portogallo (battuto 3-2) e ...

Jeremias e Soleil si sono lasciati : c’entra una ex di Uomini e Donne : Perché Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati È giunta al capolinea la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Dopo le voci di crisi degli ultimi giorni, è il settimanale Chi a confermare la rottura tra i due ex naufraghi dell’Isola dei Famosi. A quanto pare la separazione sarebbe avvenuta per colpa […] L'articolo Jeremias e Soleil si sono lasciati: c’entra una ex di Uomini e Donne proviene da ...

Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente - ma C’è una soluzione temporanea in attesa del fix : Si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di Alcuni possessori di OnePlus 7 Pro che hanno assistito alla morte del proprio smartphone L'articolo Alcuni OnePlus 7 Pro “muoiono” improvvisamente, ma c’è una soluzione temporanea in attesa del fix proviene da TuttoAndroid.

Carrara - trovato il cadavere di un giovane in un fosso. Accanto c’era una bicicletta : Il cadavere di un uomo è stato trovato in un fosso a Carrara in zona del Castello Rosso di Ficola. Accanto al corpo, nel fosso, è stata trovata una bicicletta. Sul posto sono intervenuti il 118, vigili del fuoco e carabinieri. Si indaga per stabilire le cause del decesso: forse è rimasto vittima di una caduta.

Una rivale per Kate Middleton? Nel cuore della Regina ora C’è Zara Phillips : Periodi difficili per Kate Middleton che dopo le voci di un possibile tradimento da parte di William potrebbe aver perso anche l'amicizia da parte della Regina. Non è un periodo sereno per Kate Middleton. Secondo gli ultimi pettegolezzi di palazzo, la vita della Duchessa di Cambridge non è tutta e rosa e fiori, anzi sono diversi i problemi che la consorte del Principe William sta per affrontare. Prima le voci dei dissidi con Meghan ...

Fine vita - non C’è più tempo per una legge. Lega di traverso - niente intesa in Parlamento : Non c’è più tempo per legiferare sull’eutanasia. E’ quasi scaduto quello concesso dalla Corte costituzionale nell’ottobre scorso prima di pronunciarsi sul caso di Marco Cappato per aver aiutato a morire l’ex dj Fabo. E la politica ha rinunciato a usare questo tempo, lasciando anche l’ultima possibilità: l’ennesimo rinvio del disegno di legge che dovrebbe disciplinare il Fine vita ha spostato la discussione dal 24 ...

Quentin Tarantino rivela i film che hanno ispirato C’Era Una Volta a Hollywood : Quentin Tarantino svela le star e i film che hanno ispirato C’era una Volta a Hollywood… Quentin Tarantino, nel corso di un’intervista per il Pure Cinema Podcast di Brian Saur e Elric Kane, ha rivelato quali pellicole degli anni ’60 e ’70 gli hanno dato l’ispirazione giusta per realizzare C’Era Una Volta a Hollywood. ... Leggi tuttoQuentin Tarantino rivela i film che hanno ispirato C’Era Una ...

C’è un nuovo fidanzato per Adele? Il gossip dopo una foto sospetta : Secondo gli ultimi gossip, a pochi mesi dal divorzio, Adele avrebbe trovato un nuovo interesse amoroso, lo confermerebbe una foto. Solo qualche mese fa era trapelata la notizia del divorzio di Adele. Ora in questa lunga estate caldissima sembra che, la celebre cantante, ha archiviato definitivamente la sua love story con Simon Konecki, da cui ha avuto anche un bimbo, per legarsi a un altro uomo. Come ha riportato Vanity Fair, Adele ...

C’è una nuova indagine sulla morte del calciatore Davide Astori : La procura di Firenze ha aperto una nuova indagine sulla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori, avvenuta il 4 marzo 2018. Ad essere indagati per il reato di falso sono due medici che secondo la procura avrebbero retrodatato un

MotoGp - frecciata di Valentino Rossi alla Michelin : “C’è una situazione un po’ strana in Germania” : Il pilota della Yamaha ha parlato dopo le qualifiche del Gp di Germania, esprimendo i propri dubbi in vista della gara di domani Undicesimo posto per Valentino Rossi al termine delle qualifiche del Gp di Germania, un risultato non proprio esaltante per il Dottore che si sarebbe aspettato di partire una fila più avanti. AFP/LaPresse La scivolata avvenuta in Q1 però gli ha fatto perdere un po’ di feeling con la sua M1, relegandolo a ...