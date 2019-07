Buckingham Palace | intruso scavalca il cancello e entra mentre la regina Elisabetta

Arriva il secondo figlio! Gioia a Buckingham Palace per Harry e Meghan : Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero già in attesa del loro secondo figlio. Lo rivelano alcuni tabloid inglesi, che scrivono del desiderio, da parte della famiglia reale, di avere una casa piena zeppa di bambini. E la coppia, sembra proprio decisa a inseguire questo sogno. Grazie soprattutto alla volontà di Meghan, l’attrice statunitense che è riuscita a conquistare il cuore del giovane.\\ Dopo il matrimonio del maggio 2018, nella ...

Harry ha tradito Meghan. Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa. L’indiscrezione bomba si abbatte su Buckingham Palace. E adesso? : Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principe Harry e la sua bellissima Meghan. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo la donna infatti “Il principe Harry aveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbe Meghan durante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per ...

Royal family sul balcone di Buckingham Palace al gran completo - il principe Harry sgrida Meghan Markle : ecco cosa è successo : Le immagini non lasciano dubbi: il principe Harry sembra proprio sgridare la moglie Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping The Colour, l’evento tenutosi sabato scorso per celebrare il compleanno della regina Elisabetta. Come si nota dal video postato da un utente Twitter, la duchessa de Sussex, 37 anni, alla sua prima uscita pubblica dopo meno di un mese dalla nascita del primogenito Archie, si è girata due volte ...

Harry sgrida Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace - : Alessandro Pagliuca Il Principe Harry sgrida sul balcone di Buckingham Palace intimandole di girarsi verso la folla che li acclamava Le immagini non lasciano adito a molti dubbi: Harry pare abbia "sgridato" Meghan Markle sul balcone di Buckingham Palace. Ciò sarebbe avvenuto durante il Trooping The Colour, l’evento che celebra ogni anno il compleanno della regina. Ad accorgersene sono stati i social che hanno svelato un attimo di ...

Buckingham Palace offre lavoro - : Francesca Rossi Lavorare a Buckingham Palace, a Kensington Palace o, perché no, a Frogmore Cottage non è una missione impossibile, perché spesso ci sono buone offerte e non serve la cittadinanza inglese Lavorare in un palazzo reale come Buckingham Palace è il sogno di molti per diversi motivi: uno stipendio fisso, la possibilità di passare gran parte della giornata in luoghi da favola e, perché no, riuscire a incontrare la regina ...

Trooping the Colour - baby Louis si affaccia per la prima volta a Buckingham Palace. Le foto fanno il giro del web : Trooping the Colour 2019, il debutto di baby Louis al balcone di Buckingham Palace. In occasione delle celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta, il piccolo di casa Cambridge ha fatto il...

Trooping the Colour 2019 - il debutto del principino Louis a Buckingham Palace è uno show : le immagini : Il Trooping the Colour 2019, le celebrazioni per il compleanno della regina Elisabetta: quale migliore occasione per debuttare al balcone di Buckingham Palace. Il principino Louis, terzogenito del principe William e della duchessa Kate, non ha di certo mancato l’appuntamento: saluti agli aerei acrobatici della Royal Air Force, risate e faccia buffe. Mentre il fratellino più grande, George, è apparso un po’ imbronciato, la principessa ...

Il principe Harry era assente al ricevimento a Buckingham Palace - : Francesca Rossi L’assenza del principe Harry al ricevimento ufficiale di Buckingham Palace in onore del presidente Trump ha già innescato polemiche su tutti i più importanti tabloid Il principe Harry è stato il grande assente al ricevimento di Stato con cui la regina Elisabetta ha accolto il presidente Donald Trump e sua moglie Melania a Londra. I giornali internazionali hanno già innescato numerose polemiche sul motivo della ...

Donald Trump e la cena di Stato a Buckingham Palace - : Francesca Rossi Donald e Melania Trump sono stati ospiti dell’esclusiva cena a Buckingham Palace, in cui si è riunita quasi tutta la royal family e la famiglia del presidente americano La sera del 3 giugno Buckingham Palace si è illuminata di sfarzo e mondanità durante la cena di Stato con cui la regina Elisabetta ha dato il benvenuto a Donald Trump e alla sua famiglia a Londra. Secondo quanto riportato dal sito Royal Central tra i ...

Il Presidente Trump e la Regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace - : Fonte foto: Getty imagesIl Presidente Trump e la Regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Continua la visita istituzionale del Presidente Trump a Londra

Trump in visita a Buckingham Palace - incontra la regina ma è subito polemica : il tycoon attacca Cnn e sindaco di Londra : L'elicottero che trasportava il presidente e la first Lady è atterrato nei giardini della residenza reale poco dopo mezzogiorno. Intanto su Twitter il tycoon attacca il sindaco di Londra e la Cnn

Trump e first lady a Buckingham Palace : 13.38 Primo appuntamento ufficiale per il presidente Usa in visita a Londra.Trump e Melania sono arrivati a Buckingham Palace in elicottero e sono stati accolti dal principe Carlo, erede al trono, e la consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia. Il picchetto d'onore e 41 salve di cannone hanno salutato il loro arrivo. La coppia ha poi ragggiunto l' ingresso dove c'era ad attenderli la regina Elisabetta, con la quale è previsto un pranzo privato. ...