Salvini | “Fondi da Russia? Mai preso un rublo | pronto a querelare” Il Pd | “Prima i

(Di mercoledì 10 luglio 2019) “Ho già querelato in passato, lo farò anche oggi, domani e dopodomani: maiun, un euro, un dollaro o un litro di vodka di finanziamento dalla”. Lo dichiara il vicepremier e leader della Lega Matteoin riferimento alla pubblicazione su Buzzfeed News della trascrizione di un audio registrato durante un incontro tra tre italiani e tre russi a Mosca nell’ottobre 2018 che avrebbe avuto al suo centro un finanziamento dellaal Carroccio. La smentita arriva anche da uno dei partecipanti all’incontro, Gianluca Savoini, responsabile della Lega dei rapporti con Mosca e presidente dell’associazione Lombardia-: “Non ci sono mai stati fondi né soldi per la Lega da parte di nessuno di quelli citati da Buzzfeed – dichiara all’AdnKronos – Tutte parole e blablabla, come peraltro ha appena detto”. ...

