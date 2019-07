Pampa Sosa dice no | “La 10 del Napoli a James Rodriguez? Non è neanche l’1% di Maradona”

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 10 luglio 2019) L’ultimo dieci delnon vedrebbe di buon occhio la maglia numero dieci sulle spalle del giocatore colombiano.“powered by Goal”Piede sull’acceleratore e volontà di chiudere nei prossimi giorni.si avvicina al, così da spingere gli azzurri un gradino più in alto per provare a combattere seriamente con la Juventus. Il colombiano però a meno di storici colpi di scena, non avrà l’intoccabile dieci di Diego Armando Maradona.Troppo importante e mistico il ruolo di Maradona nella storia di, troppo iconico il suo numero per poterlo dare a chiunque. Forse solamente l’arrivo di Messi porterebbe il popolo azzurro a riconsiderare il ritiro della casacca azzurra, indossata per l’ultima volta dal.Intervistato da Marca lo stessoè intervenuto sulla questione, lodando le capacità di, ma senza dare il ...

