wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) (foto: Esa/Nasa) Luca, astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea (Esa) sta per partire. Conpasserà più di sei mesi a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss), svolgendo una miriade di esperimenti e attività di manutenzione (qui il podcast appena lanciato dall’Esa dedicato alla sua). E partecipando anche a prime volte destinate a entrare negli annali dell’esplorazione spaziale. Maesattamente lassù l’astronauta italiano, nella sua secondasulla Iss? Abbiamo raccolto alcuni degli oltre 50 esperimenti che lo vedranno protagonista una volta in orbita, eccoli. ‘But why does it take so long to fly to the ISS?’ This is why: Soyuz and Russian segment training in 1 picture. Add water & winter survival, US, ESA, Jaxa segments, EVA, Robotics, Emergency, payloads training & baseline data collection in 4 ...

ItalianAirForce : #Oggi il pilota collaudatore sperimentatore dell’#AeronauticaMilitare ed astronauta dell’@esa ??, Luca #Parmitano, c… - ItalianAirForce : Oggi il pilota collaudatore sperimentatore dell'#AeronauticaMilitare e astronauta dell'@esa, Colonnello Luca… - MilanoCitExpo : Missione Beyond, cosa farà Parmitano nello Spazio #DipartimentoInnovazioneTecnologia -