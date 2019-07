L' Inter potrebbe vendere Joao Mario | il Milan vorrebbe cedere Laxalt | Castillejo e Borini

Ci potrebbe essere una svolta contro le truffe telefoniche Internazionali : Una nuova proposta della FCC punta a contrastare le chiamate robotiche e le truffe telefoniche realizzate da operatori internazionali. L'articolo Ci potrebbe essere una svolta contro le truffe telefoniche internazionali proviene da TuttoAndroid.

Inter - Icardi intenzionato a rifiutare l'estero : l'argentino potrebbe essere un problema : Mauro Icardi sarà sicuramente uno dei giocatori protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, non essendo nei piani del nuovo tecnico nerazzurro, Antonio Conte. L'allenatore ha deciso di bocciarlo dopo aver ascoltato il parere di alcuni membri dello spogliatoio, non volendo rischiare di far succedere quanto accaduto nell'ultima annata. Cessione che, comunque, sembra essere più ...

Inter - Milinkovic-Savic potrebbe essere il grande obiettivo a centrocampo : L'Inter sarà la grande protagonista della prossima sessione di calciomercato. Essendo usciti definitivamente dal settlement agreement, infatti, i nerazzurri non saranno più limitati dai vincoli del fair play finanziario. Il fatto di aver realizzato quasi quaranta milioni di euro di plusvalenze con i giovani nel mese di giugno, poi, darà un tesoretto importante ai dirigenti. Il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha già dato alcune indicazioni nei ...

Inter - Bale sarebbe tra gli obiettivi e Conte potrebbe preparare una formazione su misura : Gareth Bale è l'ultimo nome accostato in ordine di tempo all'Inter in questa sessione di calciomercato. L'esterno gallese è in uscita dal Real Madrid che ha deciso di cederlo visto che non rientra nei piani del tecnico, Zinedine Zidane. Inoltre i blancos hanno già investito pesantemente per rinforzare la rosa in attacco con l'arrivo di Eden Hazard dal Chelsea per oltre cento milioni di euro e di Luka Jovic dall'Eintracht Francoforte per sessanta ...

Inter - Conte prepara una squadra da scudetto : in attacco potrebbe esserci Lukaku : L'Inter sta già lavorando per la nuova stagione e con il nuovo allenatore, Antonio Conte, sta studiando la strategia per ridurre il gap dalla Juventus che in Italia domina e vince in maniera incontrastata da otto anni a questa parte. L'entusiasmo in casa nerazzurra è molto alto, pur non essendo stato ufficializzato ancora nessun acquisto, nonostante molte trattative potrebbero essere pronte per la fumata bianca. Entusiasmo testimoniato anche dai ...

Sea Watch non si ferma all’Alt italiano - potrebbe sbarcare in serata - i carabinieri pronti ad Intervenire : La Sea Watch potrebbe sbarcare in serata, si trova in questo momento davanti il porto di Lampedusa. Nonostante l’alt della Guardia di Finanza la Sea Watch ha proseguito. I carabinieri sono pronti ad intervenire La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Sono ore di tensione estrema dopo che la nave, che … Continue reading Sea Watch non si ferma all’Alt italiano, potrebbe sbarcare ...

Inter - il centrocampo potrebbe essere rivoluzionato : Barella e Sensi i due obiettivi : L'Inter si prepara a partire per una nuova stagione, con il ritiro che si terrà a Lugano dall'8 al 14 agosto. Dopodiché i nerazzurri saranno in giro per il mondo per l'International Championship Cup. Il club ha deciso di puntare su un nuovo allenatore, Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più bonus. L'ex tecnico del Chelsea ha già dato le prime indicazioni di mercato ...

Mercato Inter : si potrebbe chiudere per Dzeko e Joao Mario sarebbe vicino al Monaco : In queste ore sta letteralmente decollando il calcioMercato dell'Inter. Secondo le ultimissime indiscrezioni pare che Edin Dzeko sia davvero ad un passo dal vestire nerazzurro. L'attaccante, secondo le voci, sarebbe una richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte. Oltre all'arrivo del bosniaco, in uscita invece si registrerebbe la possibilità concreta di cedere, seppure in prestito con diritto di riscatto, Joao Mario. Altre trattative in fase ...

The Batman : un attore dei Marvel Studios potrebbe Interpretare l’Enigmista? : The Batman – Dai Marvel Studios a DC FILMS: ecco l’attore considerato uno dei favoriti a interpretare il ruolo dell’Enigmista nella nuova pellicola della Warner Bros. The Batman: la DC FILMS punta su alcune star dei Marvel Studios per i suoi progetti futuri? L’Universo Marvel continua a collezionare successi al cinema, quindi pare proprio che il DCEU desideri ... Leggi tuttoThe Batman: un attore dei Marvel Studios ...

Il Roma – Caso Albiol strane nuove dalla Spagna : se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole Interessate…” : Fturo Albiol, spuntano anche Real Sociedad e Valencia Raul Albiol difensore spagnolo del Napoli ha chiesto alla società di voler tornare in Spagna, ma al momento non risulta alcun pagamento della sua clausola rescissoria da parte di club della Liga. Ad oggi non c’è nulla di ufficiale. Il Napoli, è stato informato della volontà del calciatore di andare via, e adesso aspetta il pagamento dei milioni della clausola rescissoria. Il futuro ...

Inter - non solo Dzeko : dalla Roma potrebbe arrivare anche Florenzi (RUMORS) : L'Inter sarà uno dei club maggiormente attivo nella prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri hanno praticamente chiuso anche il secondo colpo di mercato. Oltre a Diego Godin, che arriverà a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, è praticamente fatta per il centrocampista del Sassuolo, Stefano Sensi, che arriverà in prestito con diritto di riscatto più il cartellino di un giovane della Primavera, in ...

Keanu Reeves - ecco quali personaggi potrebbe Interpretare nel Marvel Universe! : Keanu Reeves, nuova star del Marvel Universe? Kevin Feige ha confermato la volontà di ingaggiare l’attore nel MCU. Proviamo a scoprire insieme quale personaggio dei Marvel Studios potrebbe essere più adatto a lui… Keanu Reeves ha espresso il desiderio di interpretare Wolverine e i fan hanno avviato una petizione per chiedere il suo ingaggio: smooth ... Leggi tuttoKeanu Reeves, ecco quali personaggi potrebbe interpretare nel Marvel ...

Tra Icardi e l’Inter potrebbe scatenarsi una battaglia legale : Nella guerra tra Icardi e l’Inter, scrive Repubblica questa mattina, potrebbe entrare “la minaccia atomica”, ossia la battaglia legale. Maurito potrebbe infatti chiedere al collegio arbitrale arbitrale della Serie A la risoluzione del contratto con il club nerazzurri, valido fino al 30 giugno 2021. Pare che ci siano già stati dei contatti fra lo staff dell’attaccante e legali esperti in diritto del lavoro. ...

Csm - procura Genova potrebbe acquisire atti di Perugia per Intercettazione su procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo : La procura di Genova potrebbe acquisire gli atti dell’inchiesta di Perugia, in particolare le intercettazioni in cui si discuteva del procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo. “È una ipotesi che stiamo valutando – conferma il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi – anche per contestualizzare, eventualmente, l’esposto presentato qui da noi” sui magistrati di Firenze. A Genova c’è una inchiesta su presunte ...