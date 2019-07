Le ingiustizie subite dalla seconda fascia

scuolainforma

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il Coordinamento Nazionale Docenti Abilitati chiede con forza che vengano eliminate lee le disparità di trattamento create con la sopravvenuta Legge di Bilancio 2019 tra docenti avviati al percorso FIT il 01/09/2018 e docenti avviati al percorso FIT dal 01/09/2019, tutti partecipanti alla stessa procedura concorsuale e tutti inclusi nella stessa Graduatoria di Merito Regionale (G.M.R.). Segnaliamo le seguenti tre criticità sulle quali occorre un deciso e urgente intervento per rimuovere tali ingiustificabili diseguaglianze. PRIMO PROBLEMA: BLOCCO PER CINQUE ANNI DELLA MOBILITÀ E DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. Un punto che chiediamo con forza di modificare perché crea disparità,e gravi diseguaglianze è il BLOCCO DELLA MOBILITÀ E DELLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE. TALE BLOCCO PER 5 ANNI NELLA STESSA CDC E NELLA STESSA SCUOLA RIGUARDA COLORO CHE VERRANNO CHIAMATI ...

