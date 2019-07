Gru di ArcelorMittal precipita in mare a causa del maltempo | un disperso

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Ilabbattutosi stasera su Taranto ha fatto precipitare inuna gru dell'ex Ilva, ora ArcelorMittal, e una persona è dispersa. In un incidente analogo nel novembre del 2016 morì il gruista Francesco Zaccaria

