Gérard e gli altri Quando la fama presenta il conto ai ristoratori vip

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Andrea Cuomo Dépardieu chiude il suo celebre locale a Parigi Com'è difficile per le star il successo in cucina D omani sarà messo all'asta tutto, in 250 lotti: pentole, fornelli, sedie, arredi. Forse anche la statua di Obélix a grandezza naturale che campeggiava in un corridoio. Anche se è probabile che i lotti più ambiti saranno quelli contenenti le migliaia di bottiglie pregiate che componevano la fastosa cantina: decine di Château Latour, di Haut-Brion, di Saint-Émilion, di Meursault e dei migliori Champagne. Si daranno appuntamento i più facoltosi enoappassionati di Parigi domani nella casa d'aste doveDépardieu venderà ciò che resta del suo ristorante La Fontaine Gaillon, chiuso qualche settimana fa. Si trovava al numero 1 di rue de la Michodière, tra la Borsa e l'Opéra Garnier, in un crocicchio dominato da una fontana neoclassica dentro una nicchia attorno la ...

LaurentVierin : RT @AostaNews24: Turismo - ADAVA Gèrard 'Importante che la Regione sostenga gli investimenti nel settore turistico ricettivo' - AostaNews24 : Turismo - ADAVA Gèrard 'Importante che la Regione sostenga gli investimenti nel settore turistico ricettivo'… - gerard_kieffer : RT @TV2000it: #PapaFrancesco: 'I più deboli e vulnerabili devono essere aiutati. Mi piace pensare che potremmo essere noi quegli angeli che… -