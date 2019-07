Abbuffate | 10 stratagemmi per rompere questo circolo vizioso

vanityfair

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Assumetevi un impegnoApplicate il pensiero dialettico Non confondete dialettica e razionalizzazioneDialettici, ma flessibiliApplicate la mindfulnessNon giudicateviSiate efficaciMangiate mindfulFate esercizio fisicoCostruite la maestryIl libro da leggereMangiare può essere fonte di grande piacere – o profonda sofferenza. Il rapporto con il cibo ha un enorme impatto sulla qualità della nostra vita e può anche essere piuttosto complicato. Nel modo più diretto, il cibo è il carburante di cui il nostro corpo ha bisogno per mantenerci in vita. Ma chiunque combatta con l’alimentazione fuori controllo sa che non è così semplice. Il mangiare è legato a una serie di emozioni che vanno dal grande piacere al profondo stress. Ma cosa succede se non si è consapevoli del disagio emotivo e si cerca di placarlo mangiando in un modo che si finisce per rimpiangere? Forse provenivano da una famiglia in cui ...