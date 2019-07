Spadafora | un M5s cattolico contro la Lega

agi

(Di martedì 9 luglio 2019) Non Roberto Fico, che rifiuta il ruolo di leader dell'opposizione interna in virtù della sua carica istituzionale. Non Alessandro Di Battista, battitore libero che non risparmia frecciate nemmeno al Movimento di cui fa parte. Per i leghisti la vera spina nel fianco è lui. Che si tratti di immigrati o di gay, se c'è qualcuno sempre pronto a fare da contraltare alle posizioni più conservatrici del Carroccio, è il sottosegretario alle Pari Opportunità, ed ex portavoce di Di Maio, Vincenzo. I suoi trascorsi non passano però per la sinistra radicale. Tutt'altro.è un cattolico,tissimo ai gesuiti, e si narra pure che avesse tentato la via del seminario per poi cambiare idea dopo una settimana. Nel suo passato non solo esperienze da missionario laico in Africa che lo portano, nel 2008, a diventare presidente di Unicef Italia. Maha anche una ...

