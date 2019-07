RaiPlay | in autunno arrivano serie tv e programmi originali per la piattaforma

dituttounpop

(Di martedì 9 luglio 2019)verso l’indipendenza editoriale, in arrivotv e, come Fiorello e le fiction Il Nido e Passeggeri NotturniDalla presentazione dei palinsesti Rai emerge una novità curiosa, che già in parte era stata annunciata nei mesi precedenti, e riguarda. Per chi non lo sapesse,è lastreaming del servizio pubblico in cui si possono guardare on-demand tutti, o quasi, iRai dopo la messa in onda lineare.Questo concetto di correlazione ai contenuti dei canali lineari verrà integrato a partire dall’2019, quandodiventerà come un canale a se stante, ma non lineare.Rai promette che sarà trattato come un canale editorialmente separato, che strizzerà l’occhio ai servizi streaming internazionali. Suquindi vedremo contenutiappositamente creati per latv, documentari, ...

